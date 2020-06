Magyar múltú ingatlanok megvételét tervezi a kormány Közép-Európában

Egészen ambiciózus célra alapíthat a kormány egy új alapítványt, amelynek feladata a közép-európai régió egyes műemléki vagy műemléki védelemben nem részesülő, de kulturális, történelmi, művészeti, építészeti értékkel rendelkező és magyar vonatkozású múltja miatt jelentőséggel bíró épületek tulajdonjogának megszerzése, majd felújítása és fenntartása lesz. Az erről szóló törvényjavaslatot Semjén Zsolt miniszterelnök-helyettes kedden nyújtotta be a parlamentnek. Az alapítvány neve tükrözi is a nemes célt: Közép-európai Épített Örökség Megőrző Alapítvány, amit konkrétan Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszternek kell létrehoznia.

A törvény nem részlezeti, hogy a közép-európai régióban konkrétan hol és hány darab épületet szeretne megszerezni a kormány, de vélhetően a környező országok területén szeretne ingatlanokat vásárolni. Vagyont azonban kapni fog Szijjártó Péter új alapítványa: a törvényjavaslat szerint az állami tulajdonban lévő Manevi Zrt. és a Comitatus-Energia Zrt. részvényei az alapítvány vagyonát gyarapítják. Ezeket ingyen kapják meg az államtól.

Az Alapítvány e céljainak megvalósításával közvetlenül összefüggő gazdasági tevékenységet végez, amely keretében az alapító által rendelt, valamint az Alapítványhoz csatlakozók és adományozók által juttatott vagyont kezeli - szerepel a törvényjavaslatban.

Alaposan feltőkésített két céget kap meg az új kormányzati alapítvány. A Manevi bemutatkozása szerint nemesfém tárgyak, termékek hitelesítésével és nemesfémtartalmuk tanúsításával foglalkozik. A Népszava írt arról tavaly nyáron, hogy a cég 2018-ban 8,5 milliárd közpénzt kapott a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő (MNV) Zrt.-től. A feltőkésítés célja azonban eddig nem volt ismert, de a saját tőkéje így 10,5 milliárd forintra nőtt. A Manevi még 2017-ben vásárolta meg a romániai Szatmárnémetiben található Dacia (ex-Pannónia) szállodát, de azt nem tudni, hogy alapvetően hosszabb távon mi a célja az erdélyi szállodával a magyar kormánynak. A Dacia Erdély legszebb szecessziós épületeként a város patinás főterén áll.

Hasonló üzletekbe vonták be a Comitaus-Energia Zrt.-t is, de ez a cég nem Erdélyben, hanem Szlovéniában terjeszkedett. A helyi Népújság írta meg februárban, hogy mintegy kilencmillió euróért (3 milliárd forint) megvásárolta a Sava Turizem Rt.-hez tartozó termálvizes turisztikai létesítményt Lendván, amelynek vagyona a Lipa szállodát, a szabadtéri medencéket, a kempinget, a Lipov gaj apartmanfalut és egy telket foglal magába. A tranzakció lezárása után a lendvai termálfürdő új tulajdonosa a szlovén cégbírósági jegyzékbe is beiktatott Comitatus Energia Zrt. lett.