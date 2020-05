Már az idei és a jövő évi költségvetés átszabásáról egyeztet Orbán Viktor

A miniszterelnök szerint a koronavírus által felforgatott helyzetben továbbra is a munkahelyteremtésé az elsőbbség.

Ezt a célt kell szolgálnia a 2020-as és a 2021-es költségvetésnek valamint a gazdaságvédelmi akciótervnek is, melynek legfontosabb eszközei az állami munkahelyteremtés, a beruházások támogatása és az állami fejlesztési programok, bértámogatás a veszélyeztetett munkavállalóknak, adócsökkentés a munkahelyek megtartásáért, akár 0 százalékos hitel a vállalkozóknak, valamint megtörténik a 13. havi nyugdíj visszaépítése is - sorolta az értekezleten a miniszterelnök.

Orbán Viktor a PM épületében tartott megbeszélésen elmondta: Magyarországon a válságkezelésben felhasznált eszközök súlypontja továbbra is a munkahelyteremtésen van. Megismételte: amennyi munkahely a koronavírus miatt megszűnik, a kormány annyi újat fog létrehozni.

