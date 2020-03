Már az USA-ban is van halálos áldozata a koronavírusnak

Az USA-ban is van már halálos áldozata a koronavírusnak: szombaton, majd vasárnap is elhunyt egy-egy fertőzött Washington államban, írja a Reuters.

A szombati áldozat egy 70-es éveiben járó férfi volt, a vasárnapi pedig egy ötvenes, mindketten Kirkland városában. Az első halott a LifeCare nevű idősek otthonának a lakója volt. Az államban eddig azonosított 10 fertőztött közül hatan ennek az intézménynek a lakói vagy dolgozói, továbbá a LifeCare 27 lakója és 25 dolgozója most koronavírus-gyanús tüneteket mutat, kivizsgálásuk még zajlik.

New York államba is megérkezett a vírus, egy 30-as nő hozta magával egy iráni utazásból hazatérve. Már karantén alá helyezték az otthonában - Andrew Cuomo kormányzó nem közölte, hol, de a New York Times arról ír, a nő Manhattanben van. Floridában is azonosították az első betegeket, két fertőzöttet jelentettek, mire a kormányzó azonnal egészségügyi vészhelyzetet hirdetett az államban.

A koronavírus-fertőzöttek száma az USA-ban jelenleg meghaladja a 75-öt, míg globálisan már 87 ezer megbetegedésről tudunk 60 országban, és több mint 3 ezren bele is haltak a járványba az Egészségügyi Világszervezet (WHO) szerint.