Már januárban Covid-ellenes védőoltást kaphatnak az osztrákok

Emellett tárgyalásokat folytat a francia Sanofival és az amerikai Janssen Pharmaceuticával is annak érdekében, hogy több oltóanyag is rendelkezésére álljon.

Ausztria még múlt héten jelentette be, hogy részt kíván venni az AstraZeneca gyógyszeripari konszernnel kötött uniós megállapodásban. Ennek keretében Németország például 54 millió adag oltóanyagot biztosított magának a Die Welt információi szerint.

