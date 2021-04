Már nem is kettős, hanem tripla indiai mutánsról beszélnek

India az elmúlt négy napban több, mint egymillió koronavírus-fertőzöttet regisztrált – írja a The Independent, miközben már a Covid-19 új „hármas mutáns” variánsát is észlelik, akkor, amikor az ország a járvány egyik legsúlyosabb kitörése ellen küzd. Hatalmas nyomás alatt áll a kontinensnyi méretű ország egészségügyi rendszere, és bár a szakértők a kettős mutáns jelenlétét emelik ki, a hármas mutáns híre csak tovább növeli a meglévő problémákat. A hármas mutáció három különböző Covid-19 törzs kombinációját jelenti, és úgy tűnik, hogy ez az új variáns áll a legtöbb megbetegedés hátterében Nyugat-Bengáliában, Maharashtra-ban és Delhiben – jelentette az NDTV News-on Madhukar Pai, a McGill Egyetem epidemiológiai professzora.

India jelenleg a világ legnagyobb Covid-19 gócpontja. Fotó: Depositphotos India jelenleg a világ legnagyobb Covid-19 gócpontja. Fotó: Depositphotos

„Ez egy átfogóbb változat. Nagyon sok embert nagyon gyorsan megbetegít, ami miatt folytatnunk kell az oltások módosítását. Ehhez meg kell értenünk a betegséget” – tette hozzá.

Angliában már meghaladja a százat az indiai kettős variánssal fertőződöttek száma, ezért nemcsak Boris Johnson miniszterelnök útját halasztották el, de nem engednek be az országba olyan utazókat, akik az elmúlt 10 napban Indiában jártak. Brit állampolgárok hazatérhetnek ugyan, de tíz nap kötelező karantén vár rájuk. Bár Rusvai Miklós virológus úgy nyilatkozott az Inforádiónak, hogy két héten belül Magyarországon is megjelenthet az indiai mutáns, nálunk még szó sincs a repülőjáratok blokkolásáról. A legközelebbi repülőjárat holnap indul Delhibe, április 30-án pedig vissza, pedig Delhit hétfőtől lezárták egy hétre az ugrásszerű fertőzések miatt.

Az indiai kormány április 16-i nyilatkozata szerint Anglián kívül több országban is találtak kettős mutációt, például Ausztráliában, Belgiumban, Németországban, Írországban, Namíbiában, Új-Zélandon, Szingapúrban és az Egyesült Államokban. Azóta Skóciából és Dániából is jelentettek eseteket, utóbbiból 11 főt. Bár Kanadában nem regisztráltak indiai mutánst, mégis azt fontolgatják, hogy leállítják az indiai repülőjáratokat. Új-Zéland ezt már meg is tette.

Az új, indiai „kettős mutáns” vírust egyébként azért nevezik így, mert két korábbi, már ismert mutáns tüskefehérjéjének változásai ennél a törzsnél egyszerre jelentek meg. A SARS-CoV-2 B.1.617 változata két mutációt hordoz, az E484Q-t és az L452R-t. Mindkettő külön-külön megtalálható számos más koronavírus-változatban, de Indiában először jelentek meg együtt a vírus tüskefehérjéjében.

A mutáció egyik vírusa a jelek szerint fertőzőbbé tudja tenni a vírust, a másik pedig képes lehet arra, hogy áttörje a már beoltott, avagy a fertőzésből felépült emberek szervezetének védelmét. A hármas mutáció felépítéséről még nem nyilatkoztak a szakértők.

Míg idén február 8-án Indiában 8947 fertőzést regisztráltak, addig április 21-én már 295 041 volt a napi regisztrált esetek száma, tehát két és fél hónap alatt megharmincszorozódott. A járvány elszabadulását a járványügyi szakemberek mégis leginkább az orvosi ellátás hiányának, az akadozó oxigén-szállítmányoknak és a lezárások enyhítésének, például a hindu fesztiválok engedélyezésének tulajdonítják – írja a Guardian.

Azt már az Indianexpress írja, hogy a genomszekvenálási adatok a maharashtrai minták 61 százalékában bizonyították a "kettős mutáns" előfordulását. Az indiai orvosok klinikai beszámolói szerint a változat gyorsabban terjed és fertőzőbb, mert egész családokat megfertőz (akárcsak a brit mutáns).

Indiában egyébként jelenleg három oltás engedélyezett. Közülük kettő már használatban van, míg a harmadik, az orosz Szputnyik-V-t a múlt héten hagyták jóvá. India 1,4 milliárd lakosából 127 millió embert oltottak be a saját gyártmányú, az AstraZeneca licence alapján gyártott Covishield vakcinával, ami úgy tűnik, egyelőre nem állítja meg a mutáns terjedését.