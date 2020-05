Márciusban tudták, hogy május 4-én kinyithatnak? - Nem is rúgtak ki senkit

Van olyan magyarországi szállodás, aki már március második felében telibe trafálta vagy megjósolta, hogy mikor lesz olyan állapotban a hazai koronavírus helyzet, hogy május 4-én újra kinyithatnak a vidéki szállodák. "Szállodánk és éttermünk 2020. március 22., vasárnap déltől átmenetileg nem fogad vendégeket, 2020. május 4-től újra várjuk önöket!" - írta március 21-én a Bambara Hotel. A kormány pedig április 29-i döntése alapján vidéken eltörölte a kijárási korlátozást, így a felsőtárkányi szálloda május 4-től, fokozott óvintézkedések mellett, korlátozott számban újra fogadja a vendégeket, ahogyan azt március 21-én előre megígérte a leendő vendégeknek.

Persze nem akárki a Bambara hotel tulajdonosa, hanem a hazai hotelbiznisz új sztárja, Szepesi Richárd, aki az egyik legnagyobb magyar szállodaláncot rakta össze uniós és hazai pénzből. Szepesi Richárd anyósa Nagy Róza, akit régóta Matolcsy György jegybankelnök legszűkebb bizalmi köréhez sorolnak. Az egerszalóki Shiraz Hotel, a szántódi Balaland és a tokaji Grand Hotel is az ő érdekeltsége, valamennyihez jelentős uniós és állami támogatást kapott, de azt eddig nem lehetett tudni, hogy járványügyi szakember is, aki márciusban napra pontosan meg tudta mondani, hogy mikor nyithatnak ki újra biztonságosan. Nem is bocsátottak el senkit.

Persze még most is csak óvatosan tárták ki a kapukat: csak a szobák felét adják ki, az étteremben csak minden második asztalhoz lehet leülni, és csak minden második napozóágyon lehet pihenni.

A budapesti és Pest megyei Vendégek türelmét kérjük! - írja a Bambara hotel.

Vagyis a fővárosi és a Pest megyei lakosok egyelőre nem foglalhatnak szobát a szállodában. Hasonló megoldással más szálláshelyen is találkoztunk. Az őrségi Kosbor panzió március közepe óta nem fogad vendégeket a COVID-19 járvány miatt.

Vidéken megszűntek a korlátozások, ezért május 14-től ismét kinyitunk. Sajnos budapesti és Pest megyei vendégeink még nem utazhatnak, de bízunk benne, hogy néhány héten belül ők is élvezhetik a meghittséget, csendet és friss levegőt - írták a panzió honlapján.

Azt pedig a kormány is látni fogja, ha esetleg egy budapesti becsekkol egy vidéki szállodába vagy panzióba. Tavaly július 1-vel ugyanis elindult a Nemzeti turisztikai adatszolgáltató központ (Ntak) rendszere, amellyel mintegy ezer magyarországi szálloda napi szinten küld anonim adatokat a vendégeiről a kormányzati felügyelet alatt működő Magyar Turisztikai Ügynökségnek. Az elkért és továbbított adatok között pedig a vendég lakcíme is szerepel. Elvileg statisztikai célra találták ki a rendszert, de mellékesen arra is lehet használni, hogy egy budapesti megszegte-e a kijárási korlátozás szabályait.

Szentkirályi Alexandra kormányszóvivő beszélt arról szombaton, hogy hétfőtől vidéken a korlátozások fokozatos enyhítésével, szigorú menetrend szerint újraindulhat az élet, miközben a Budapesten és Pest megyében élők továbbra is csak alapos indokkal hagyhatják el otthonukat, ezután sem utazhat el senki például a vidéki nyaralójába, de vidéki strandra, vendéglátóhelyekre, állatkertbe és kirándulóhelyekre sem.

Hivatalosan nem volt kötelező bezárni a hoteleknek, ilyen rendelet nem volt, csak mivel a belföldi és külföldi vendégek nem utazhattak, így bevétel nélkül önmaguk döntöttek úgy sokan, hogy a spórolás jegyében inkább bezárnak. Persze olyan szálloda is volt, amelyik nem zárt be, annak most az újraindulás is könnyebb.

Szeretnénk tájékoztatni Önöket, hogy a kialakult egészségügyi helyzet ellenére a Famulus Business Hotel és a Pódium Étterem is zavartalanul üzemel! 2020.05.01. péntektől várjuk minden kedves Vendégünket a IV. emeleti Panoráma termünk teraszán, ebéd és vacsora ajánlatainkkal! - írta például a győri hotel, amelynek a győri egyetem a tulajdonosa.

Vidéken azonban nem csak a szállodák, hanem a kaszinók is újra várják a játékosokat. Míg Andy Vajna örököseinek tulajdonában lévő öt budapesti kaszinónak sajnos továbbra is zárva kell tartania, addig például a Rákosfalvy Zoltán győri ügyvéd (aki a Borkai-botrányban is érintett volt) koncessziós tulajdonában lévő győri, pécsi és miskolci kaszinó már május 5-től üzemel.

Szükséges a 1,5 méteres védőtávolságot tartani, emiatt az egymás mellett elhelyezkedő pénznyerő automaták esetén minden második pénznyerő automata üzemel majd - közölte a Casino Win győr vezetősége.

A kaszinóban is maszkot kell viselni, amit csak a regisztrációhoz szükséges fénykép elkészítésekor lehet levenni. Mint általában minden az országban, így a kaszinók is március 28-án zártak be, így több mint egy hónapot szünetelt a játék. Most sem lehet mindent játszani: csak az automaták üzemelnek, így kártyázni, rulettezni még nem lehet. A debreceni és nyíregyházi kaszinó is nyitva, a belépő vendégek számára kötelező maszk és gumikesztyű viselése. Míg a Garancsi István nagyvállakozó érdekeltségébe tartozó soproni kaszinó május 6-án nyílik. Elvileg a kaszinókat nem érte nagy kár, mert a koncessziós szerződésük szerint amennyi ideig vis maior eset miatt zárva kell lenniük, a koncessziós időtartam annyival hosszabbodik.