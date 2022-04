Mariupol nem adja fel a harcot – ez történt a háború elmúlt óráiban

Mariupol tovább harcol

Denisz Smihal ukrán miniszterelnök az amerikai ABC televízió műsorában nyilatkozva jelentette ki, hogy a kikötőváros továbbra is ukrán fennhatóság alatt van. Szavai szerint az ukrán katonák a helyükön maradnak, és a végsőkig harcolnak.

Ez egybecseng azzal, hogy Mariupol polgármesterének tanácsadója, Petro Andriuscsenko a Telegramon keresztül korábban azt mondta, hogy annak ellenére, hogy Oroszország „megadási folyosót” biztosított a városban maradt csapatoknak, a védők továbbra is tartják állásaikat. Andriuscsenko hozzátette, hogy az oroszok nemcsak az Azovstal acélműt támadják, ahol a hírek szerint ukrán katonák tartózkodnak; hanem magánházakat is lőnek.

Városokat lőttek az oroszok

Rakéták csapódtak be Ukrajna második legnagyobb városában, Harkivban. A lövések a városközpontot célozták, így lakóházakat és közigazgatási épületeket is eltaláltak. A régió egészségügyi szolgálatának vezetője beszámolójában azt közölte, hogy legalább öt halott van, és 13 sérültről is tudnak.

Szintén lövedékek érték a kelet-ukrajnai Zolote városát, Szerhij Gaidai, a terület kormányzója itt arról számolt be, hogy legalább két ember meghalt, és négyen megsebesültek.

Szankciók jöhetnek az orosz olaj ellen

Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke ma kijelentette, hogy az Európai Unió több orosz bank, köztük a Sberbank ellen is szankciókra készül. Az EU mostanáig megkímélte a Sberbankot és a Gazprombankot, mert ezeken keresztül fizetnek az uniós tagállamok az orosz olajért és gázért. Von der Leyen azonban most azt mondta, hogy dolgoznak egy olyan „okos mechanizmuson”, amely lehetővé teszi az orosz olaj szankcionálását is a közeljövőben.

Kitiltotta az orosz hajókat ez az ország

Olaszország után Bulgária is kitiltja kikötőiből az orosz zászló alatt közlekedő hajókat. Csakúgy, mint a tegnap este bejelentett olasz tiltás esetében, Bulgária is kiemelte, hogy az intézkedés azokra a hajókra is vonatkozik, amelyeken 2022. február 24. után az orosz zászlót más nemzet lobogójára cserélték.