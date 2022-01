Márki-Zay Péter a spórolásra buzdít és meghagyná a rezsicsökkentést

Az egyesült ellenzék miniszterelnök-jelöltje politikai öngyilkosságnak tartaná, ha a fideszes rezsicsökkentés megszüntetésével kampányolna. Az ingyenenergia ötletét elveti. Szerinte a legtöbbet mégis a takarékosság hozza a konyhára, amit Orbán Viktor nem ért - írta a nepszava.hu.

Nem emelné meg az áram árát, de figyelné a világpiaci mozgásokat

A lap emlékeztet, hogy a kormánysajtó szerint a politikus kevesebb mosdásra, fűtésre, világításra buzdítja az embereket, meg hogy üljenek át kisebb autóba. A miniszterelnök-jelölt azonban cáfolta, hogy ilyeneket mondott volna. Szerinte ez ugyanolyan fideszes hazugság, mint a migránsbetelepítés.

A kormányfő legszívesebben az anyjába küldené, aki energiatakarékosságra hív. Szerinte ez az embereknek rossz, ami az ő koordinátarendszerében nem létezik, illetve ilyet pályafutása során eddig nem látott.

A rajta kívüli világ pedig csak erről beszél. Orbán Viktor nem először megy mindenkivel szembe az autópályán. Ezért is akarjuk leváltani a Fideszt.

Márki-Zay Péter megerősítette, hogy az ellenzék kormányrakerülése esetén a rezsicsökkentés marad, noha továbbra is néphülyítésnek tartja, amit ezen a címen csinált az Orbán-kormány. Utalt rá, hogy az energia világszerte nagyon megdrágult. Magyarországon is. "Amit a drágulásból nem fedez a lakossági tarifa, Orbánék kipótolják mindannyiunk adójából. Annak is, aki az 500 négyzetméteres villáját vagy az úszómedencéjét fűti a közpénzen csökkentett rezsivel. Egy százalék jól, 99 meg rosszul jár." - érvelt.

A rezsicsökkentett lakossági energiadíjak egészen a közelmúltig a tőzsdei árnál magasabban álltak. Az állami közmű drágábban adta az energiát, mint a szabad piac. A Fidesz-közeli cégek, mint például a Garancsi Istvánhoz köthető MET, hatalmasat kaszáltak, hisz adhatták volna olcsóbban is az energiát. A képlet vége mindig az, hogy a Fidesz lop. Vagy a drágábban adott energiából, vagy a rezsicsökkentésnek csúfolt gazemberségből. Valódi rezsicsökkentés kell. Hasonló rablás, piacszerzés történik üzemanyagfronton is. A kormány képtelen megfékezni a drágulást: a hatósági árakhoz nem adócsökkentéssel járult hozzá, hanem a veszteséget a kutasokra terhelte.

Az energiaárakrólé szólva pedig kifejtette: "Mi azt vállaljuk, hogy ha a világpiaci ár megengedi, akár csökkentjük is az energiaárakat. Nem úgy, mint a Fidesz, amely ezen a téren is a saját zsebére dolgozott. Emellett négy év alatt több százezer lakás korszerűsítését is támogatjuk."