Váratlanul lemondott az MNB alelnöke

Hogy milyen más fontos vezetői megbízatás miatt nem láthatja el a jövőben az alelnöki feladatokat, az a közleményből nem derül ki - azonban lapunk úgy értesült, hogy Nagy Márton elhagyja a Magyar Nemzeti Bankot. Nagy Márton 2015. szeptember 1. óta 6 évre kinevezve a jegybank monetáris tanácsának is tagja.

