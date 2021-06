Döbbenetes felmérés: az egészségügyi szakdolgozók fele tervezi a pálya elhagyását

"Az elmúlt hónapokban sokan kerestek meg minket, hogy szeretnének munkahelyet változtatni, hogyan lehetne elhagyni az ágazatot" – mondta a Népszavának Soós Adrianna, a FESZ elnöke.

Az okok között leggyakrabban az alacsony bért jelölték meg, de az új szolgálati jogviszony bevezetését is sokan említik, hiszen az ezzel járó béremelésből csak az orvosok részesültek. A dolgozók a hátrányok közé sorolják továbbá, hogy csökkent a foglalkoztatás biztonsága. Sokkal könnyebben mondhat fel a munkáltató az egészségügyi dolgozónak, mint a korábbi közalkalmazotti foglalkoztatásuk alatt. A szolgálati feltételek megváltozása miatt sokan elestek például a jubileumi jutalomtól, és ez elég nagy elégedetlenséget okoz.

Tavaly november óta tiltja egy jogszabály, hogy az egészségügyi dolgozók a veszélyhelyzet ideje alatt felmondjanak, s most június 15-től szűnik meg ez a korlátozás. Az elmúlt nyolc hónapban csak egyszer, az egészségügyi szolgálati jogviszony márciusi bevezetésekor volt lehetőségük kiválni az itt dolgozóknak a szolgálatból, a tilalom június 15-i feloldásával újra sokan léphetnek. Márciusban mintegy 5000 egészségügyi dolgozó élt a lehetőséggel, de sokakat akkor az tartott vissza, hogy az egészségügyre nehezedő iszonyatos járványnyomás alatt nem akarták cserben hagyni sem a betegeket, sem a kollégáikat.

A FESZ friss felméréséből kiderül, hogy a távozásukat tervezőknek kevesebb mint a fele maradna az egészségügyben. Ők vagy itthon egy másik állami vagy magánintézményben, esetleg külföldön vállalnának munkát. A többiek a pályát is elhagynák. A válaszadók további harmada azt jelezte, hogy még bizonytalan a maradását illetően, csupán szűk hatoduk tartana ki a munkahelye mellett.

A távozásukat tervezők közül a legtöbben azt a bérfeszültséget tartja elviselhetetlennek, ami az orvosok és a szakdolgozók egyenlőtlen javadalmazásából ered, és a Covid-járványhullámok okozta kimerültséget mindössze csak öt százalékuk jelölte meg okként.

Soós Adrianna szerint mostanra sokakat zavar az is, hogy a másodállások munkáltatói engedélyezésekor túl sok részletes, olykor a magánéletüket is firtató adatot kérnek. Sőt egy újabb jogszabály, a személyi nyilvántartásról szóló törvény néhány héttel ezelőtti hatálybalépésével már a közvetlen hozzátartozóikról is túl sok mindent kell közölniük. Ezt sokaknál okoz nagyon rossz érzést. Soós Adrianna hozzátette: korábban is voltak hasonló felméréseik, de egyikben sem volt ilyen erős a pályaelhagyási szándék.