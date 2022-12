Még 1,7 milliárdot kap a Duna Aszfalt a ZalaZone tesztpályán vállalt munkákért

A Szíjj László milliárdos vállalkozó tulajdonában álló Duna Aszfalt Zrt. 1 milliárd 710 millió forintért öt újabb munkafeladatot láthat el a ZalaZone tesztpályán – olvasható az uniós közbeszerzési értesítő hétfői számában. A munkák a gigaberuházás második ütemének harmadik egységét képezik, és ennek keretében az alábbi munkafeladatokat kell elvégezni:

az oválpálya tereprendezési feladatai,

az oválpálya feletti bejáró út 32 méteres hídja,

tervezési feladatok,

a déli tó vízkivételi rendszere,

belátásgátlás.

A ZalaZone tesztpálya második üteme eredetileg egy 11 milliárd 402 millió forintos projekt volt, amit egy augusztus végi szerződésmódosítással

egy forint híján 15 százalékkal növeltek meg,

egészen pontosan 13 milliárd 112 millió 299 ezer 999 forintra. (A közbeszerzésre vonatkozó szabályok szerint ha az építési beruházás költségeinek növekedése eléri a 15 százalékot, új közbeszerzést kell kiírni.)

A 45 milliárd forint kiadással tervezett ZalaZone tesztpálya első ütemét Orbán Viktor egy héttel a 2019-es európai parlamenti választások előtt adta át.

Kapcsolódó cikk Orbán csípős kampánybeszédével adták át a zalaegerszegi tesztpálya első ütemét

A tervek szerint a második ütemnek 2020 végéig kellett volna elkészülnie, de Robert Siddi, a létesítmény szolgáltatásait hasznosító AVL-ZalaZone Kft. kereskedelmi vezetője 2020 novemberében arról beszélt, a létesítmény 70 százalékos készültségben van, és 2021 végét jelölte meg a befejezés időpontjaként.

A második ütem első részében 11 milliárd forintból elkészült az építmények és az infastruktúra zöme, majd egy „aprópénznek” tűnő, félmilliárdos második fázist követően most, 2022 végén kötötték meg a szerződést Szíjj László cégével a harmadik fázisra, 1,7 milliárd forint összegben.

A tiszakécskei milliárdos, Szíjj László cége számtalan közbeszerzés nyertese. Fotó: Nickson Chilangwa / Facebook

A ZalaZone tesztpálya (az ipari parkkal együtt) épp most tulajdonosváltáson is átesik. Eddig a nemrég lemondott Palkovics László technológiai és ipari miniszter vezette N7 Holding Nemzeti Védelmi Ipari Innovációs Zrt.-hez tartozott, azonban az üzletrészek a győri egyetemet fenntartó Széchenyi István Egyetemért Alapítványhoz kerülnek, melynek új elnöke épp Palkovics László lesz.

Kapcsolódó cikk Nagyon szép búcsúajándékot kapott Palkovics László a kormánytól A ZalaZONE tesztpálya és a HUMDA Zrt. is követi őt a győri egyetemi alapítványba.

Szíjj László cége jelentős szereplő a hazai útépítési piacon, így a közbeszerzések nyertesei között is számtalanszor felbukkan. A Duna Aszfalt utóbbi években nyújtott teljesítményét az alábbi grafikonon szemléltetjük:

Szíjj László kormányzati kapcsolatait jól mutatja, hogy kiderült, övé volt a Lady MRD nevű luxusjacht, melyen lefotózták már Mészáros Lőrincet, de vendég volt rajta Homolya Róbert MÁV-vezérigazgató, illetve Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter is. Tavaly nyáron kiderült, Szíjj László vásárolta meg a Porsche Hungária korábbi vezetőjétől, Eppel Jánostól az uniós és hazai költségvetési forrásokkal is megtámogatott balatonfüredi Villa Vitae boutiqehotelt is, ahol korábban Rogán Antal propagandaminiszter második feleségével a tizedik házassági évfordulóját ünnepelte.