Még egy jó hír mára: a WHO engedélyezte a Sinopharm vakcina használatát

Hosszas vizsgálat után az Egészségügyi Világszervezet (WHO) pénteken áldását adta a kínai Sinopharm vakcina vészhelyzetben történő alkalmazására. Ez óriási segítség lehet a szegényebb országoknak - írta az amerikai lap. A WHO a jövő héten a Sinovac vakcinát veszi sorra, várhatóan azt is jóváhagyja.

A kínai hatóságok eleinte azt közölték, hogy az év végéig akár 5 milliárd adagot is képesek előállítani a saját vakcináikból, de időközben kiderült, hogy az otthonra szánt mennyiséggel is gondok vannak.

Az továbbra sem ismert, hogy a Sinopharm hogyan reagál a különféle mutánsokra. A külföldi szakemberek még mindig nem férnek hozzá a vakcina harmadik tesztelési szakaszából származó információkhoz - emlékeztetett a lap.