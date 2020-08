Még el sem indult a tanév, de az Elte már szigorít

Az Elte Természettudományi Kara azt jelentette be, hogy az oktatás kizárólag távolléti formában tartható.

Az Elte Természettudományi Kara ugyanakkor azt jelentette be , hogy korlátozásokat vezetnek be. Mint közleményükben fogalmaznak, a COVID-19 fertőzések száma jelentősen meghaladja a diagnózissal megerősített esetekét, emellett az elmúlt napok fertőzési hulláma nagyon magas arányban érinti az egyetemi hallgatók korosztályát.

