Még mindig nincs vége: szerdától megint drágábban tankolhatunk

A forint árfolyama a dollárral szemben nem változott, végig 312 forinton stagnált a múlt héten. Mindezek ellenére jelentettek most be árváltozást. Hogy ezt követi-e szerdán egy újabb, azt az határozhatja meg, hogy a jövő hét elején melyik irányba indul el a Brent ára.

Pedig a szakportál emlékeztet, hogy a múlt hét csendesnek volt mondható az olajpiacon, a heti változás mértéke szinte nulla volt hétfő és vasárnap között. Pénteken ugyan közel 3 százalékkal csökkent a Brent hordónkénti ára, vasárnapra azonban az árszint visszament 43 dollár fölé. Az olcsóbbodás oka az volt, hogy az Egyesült Államokban a koronavírus további terjedése miatt újabb korlátozásokat vezethetnek be, ami jelentősen hatással lehet az üzemanyagok keresletére.

Ennek következtében a benzin ára tovább araszol a március 4-ei szintje felé, amikor 374 forintot kellett adni e nafta literjéért átlagban, igaz, csak két napig, miután március 6-án elindult az olcsóbbodása, aminek végén április 29-én már 278 forintért is lehetett tankolni.

Szerdán várhatóan a benzin ára fog emelkedni bruttó 3 forinttal literenként - tette közzé a holtankoljak.hu . A gázolaj ára most nem változik.

