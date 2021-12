Mégis lesz síszezon Szlovákiában

Nagyon örülnek a szlovákok annak, hogy a téli sportolás kedvelőit hamarosan el is tudják szállásolni, így az egynapos kirándulások helyett akár egy hétre is érkezhetnek - tolmácsolta lapunknak a magyarországi Szlovák Turisztikai Hivatal vezetője, Sona Jelínkova a most meghozott döntést, miszerint lehet síelni északi szomszédunknál. Az országban hatályos járványügyi intézkedéseket azonban minden sípályának és vendéglátóegységnek be kell tartania, így csak a beoltott vendégek vehetik igénybe a pályák, vagy a szállodák szolgáltatásait.

Ez történhet az EU Covid-Pass alkalmazáson keresztül, de erre alkalmas a védettséget tanúsító nemzeti igazolás is. Utóbbin természetesen szerepelnie kell a kiállító ország felelős hatósága pecsétjének, vagy elektronikusan ellenőrizhetőnek és angol nyelvűnek kell lennie.

A szállóvendégeknek az oltási igazolás mellett egy negatív PCR-tesztre, antigéntesztre vagy a bejelentkezésnél elvégzett gyorstesztre is szüksége lesz – mondta Václav Mika, a Slovakia Travel igazgatója.

Megnyílt az út a Magas Tátrában lévő Strbske Pleso sípályáihoz. Fotó: depositphotos

Az utazni vágyok számára fontos információ, hogy december 11-től a sípályák, a felvonók és a zárt felvonók megnyíltak a beoltott vendégek előtt. December 25-től, szombattól pedig a szálláshelyek is elérhetővé válnak az oltott turisták számára, ahol már a vendéglátó- és a wellness-szolgáltatások is igénybe vehetők.

A szállodákban a bejelentkezéskor az oltási igazoláson kívül egy negatív PCR-tesztre vagy antigéntesztre, esetleg a helyszínen elvégzett gyorstesztre is szükség lesz, ez a szabály viszont a 12 év alatti gyermekekre is vonatkozik.