Megkérdezték Pintér Sándort, szabad lesz-e autót vezetni spiccesen

Magyarország azon európai államok közé tartozik, ahol zéró tolerancia van az ittas autóvezetéssel szemben. Ide sorolható még Románia, Szlovákia és Csehország. De vajon így is marad ez? - tette fel a kérdés a belügyminiszternek egy parlamenti képviselő még október végén, amire a napokban megérkezett Pintér Sándor válasza.

Pintér Sándor belügyminiszter (Fotó: MTI) Pintér Sándor belügyminiszter (Fotó: MTI)

Keresztes László Lóránt LMP-s képviselő azok után fordult a tárcavezetőhöz, hogy Nagy István agrárminiszter nemrégiben egy borászrendezvényen bemondta, hogy társadalmi vitát indítana a járművezetőkre vonatkozó zéró tolerancia esetleges lazításáról. Akkor a Kormányzati Tájékoztatási Központ sebtiben kiadott egy közleményt, mely szerint a kabinet nem tervezi a szabályozás módosítását.

Most Pintér Sándoron volt a sor, hogy kifejtse a kormány álláspontját ebben a kérdésben.

A szakmai szervezetek minden évben javasolják a jelenlegi szabályozás szigorának enyhítését, de az - tekintettel az emberek véleményére - nem támogatott - közölte a tárcavezető.

Hozzátette: Magyarország kormánya nemzeti érdeknek tekinti a közlekedési balesetek számának csökkentését, e célt és az európai uniós ajánlásokat figyelembe véve fogalmazza meg közlekedéspolitikáját.

A belügyminiszter szerint a rendőrség kiemelt figyelmet fordít az ittas járművezetés elleni hatékony fellépésre, melynek eredményeként az elmúlt években érzékelhetően csökkent az ittas járművezetők által okozott balesetek aránya.

A Központi Statisztikai Hivatal adatai alapján 2016-ról 2017-re valóban érdemben csökkent az ittasan okozott balesetek száma, azóta azonban nagyjából stagnál ez a szám.

A részletes adatokból pedig az derül ki, hogy a legtöbb ilyen balesetet a személygékpocsik vezetői okozták tavaly (786 alkalommal), őket a kerékpárosok követték (307), segédmotoros kerékpárral 146 balesetet okoztak, míg motorkerékpárral 47-et. A statisztikából nem derül ki, hogy a még megmaradó balesetszámot kikre lehet visszavezetni, feltételezhetően a tehergépjármű-vezetőkre.

Keresztes László Lóránt a kérdésében - mint említettük - hivatkozik más országok gyakorlatára. Csehországot is említi, de ott augusztusban enyhítettek a szabályokon - számolt be az inforádió akkor. Hatályban maradt a zéró tolerancia, de nem kapnak büntetést azok az autóvezetők, akiknek az alkoholszintje nem haladja meg a 0,24 ezreléket az ottani rendőrség belső rendelete alapján. Szakértők azzal magyarázzák a megértőbb hozzáállást, hogy lyen szint nem csak alkohol, hanem gyümölcs, kompót elfogyasztása után is előállhat.

A Járműipar.hu cikkében pedig arról tájékozódhatnak, hogy hol húzták meg a tolerancia szintjét az egyes országokban. Nem meglepő, hogy a latin országok megengedőbben állnak hozzá az alkoholfogyasztáshoz.