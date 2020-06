Megnyílik az összes szlovén-magyar határátkelő

Szijjártó Péter bejegyzésében azt írta: "Folyamatosan egyeztetünk a szomszédos országokkal a határainkon alkalmazott korlátozó intézkedések feloldásáról vagy lazításáról. Ma reggel is lépünk egyet előre: tegnap este Anze Logar szlovén kollégámmal folytatott telefonbeszélgetés során oszthattunk meg egymással egy örömteli hírt, mely szerint - mivel a rendőri vezetőink alkalmasnak találták rá a helyzetet - mától valamennyi átkelőt újranyitjuk Szlovénia és Magyarország között".

Keddtől valamennyi határátkelő újranyit Szlovénia és Magyarország között - jelentette be a külgazdasági és külügyminiszter a Facebook-oldalán kedden kora reggel.

