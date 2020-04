Megszűnik az önálló Nemzeti Foglalkoztatási Alap

Ugyanis mint arról beszámoltunk, a kormány a járvány elleni védekezés egyik pontjaként három alapot hozott létre , melyek egyike a Gazdaságvédelmi Alap. Ennek egyik forrását a foglalkoztatási alap 423,1 milliárdos idei bevételei jelentik. Bár a járvány gazdasági hatásai 2021-ben is jelen lesznek, ez az átsorolás - annak ellenére, hogy a vonatkozó rendelet is rögzíti az alap megszűnését - csak az idei, rendkívüli évre vonatkozó intézkedésnek tűnt egészen mostanáig. A költségvetési tervezési köriratban foglaltak azonban egyértelművé teszik, a járványhelyzet miatt meghozott átcsoportosítás tartós marad és átalakítják a büdzsé eddig ismert felépítését.

