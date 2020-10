Mennyire beteg Trump? Nyilatkozott a kabinetfőnöke

Az elnök állítólag jókedvű és energikus

"Olyan elnökünk van, aki nemcsak most látja el a feladatait, hanem a jövőben is el fogja látni" - jelentette ki Meadows. Elmondta: az elnöki pár a fertőzés enyhe tüneteit mutatja, mindketten jól vannak. Az elnöknek nemcsak jó a hangulata, hanem nagyon is energikus - szögezte le a kabinetfőnök, akit szintén teszteltek és az eredmény negatív lett. Meadows arról nem kívánt nyilatkozni, hogy Melania és Donald Trump milyen kezelést kap. Derűlátóan nyilatkozott a gyors felépülésüket illetően.

A Fehér Ház közlése szerint Trump legkisebb fia, Barron vírustesztje negatív lett. Nyilatkozott Mitch McConnell, a szenátus republikánus többségének vezetője is. Mint mondta: telefonon beszélt az elnökkel, s úgy találta, hogy "kifejezetten jó a hangulata". Több demokrata párti politikus a Twitteren reagált a hírre.

Donald Trump először júliusban viselt nyilvános helyen maszkot. Fotó: EPA/Chris Kleponis Donald Trump először júliusban viselt nyilvános helyen maszkot. Fotó: EPA/Chris Kleponis

Joe Biden imádkozik Trumpért

Joe Biden, a demokraták elnökjelöltje és felesége gyors felépülést kívánt az elnöki házaspárnak. "Gondolataink Trump elnökkel és Melania Trump first ladyvel vannak" - írta a Twitteren Biden, hozzátéve, hogy "továbbra is imádkozunk az elnök és családja egészségéért és biztonságáért".

Kamala Harris, a demokraták alelnökjelöltje szintén a Twitteren kívánt "gyors és teljes felépülést" az elnöki párnak. Nancy Pelosi, demokrata párti házelnök az MSNBC televíziónak nyilatkozva úgy fogalmazott: "nagy szomorúsággal" hallotta a hírt. Hozzáfűzte: "most, hogy Egyesült Államok elnöke és felesége az őt körülvevő óvintézkedések ellenére is megfertőződtek, talán ez alkalom arra, is, hogy az emberek tanuljanak ebből".

A házelnök fontosnak tartotta hangsúlyozni, hogy reményei szerint Trumpék vírusfertőzöttsége "lehetővé teszi a hatalomátadás egészségesebb megközelítését".