Messi, Benzema és Lewandowski sincs a vb legértékesebb játékosai között

A csapatok játékosvásárlási folyamata az utóbbi években gyökeresen megváltozott, már a tavalyi Európa-bajnokság (Eb) kapcsán írt laptársunk, a Privátbankár arról, hogy egy-egy villanás, vagy jó meccs messze nem elég arra, hogy valaki elé ennek köszönhetően egy zsíros szerződést tegyenek le. Hosszan lehet sorolni azokat az Eb-ken feltűnt játékosokat, akik zenei nyelven egyslágeres sztárok voltak, és a kontinensbajnokság után az új klubcsapatukban igen vérszegény teljesítményt nyújtottak. De talán sokan emlékezhetnek a 2014-es vb sztárjára, a kolumbiai James Rodríguezre, akit a csoportkör legjobb játékosnak választott a FIFA. Majd az egyenes kieséses szakaszban is remekelt és az Uruguay elleni kapásgólját a világbajnokság legszebb találatának választották. A tornán végül 6 gólig és két gólpasszig jutott, amivel meggyőzte a Real Madrid vezetőit, hogy kifizessenek érte 75 millió eurót. Ez az összeg ma is figyelemre méltó lenne, elég megemlíteni, hogy a mostani torna legértékesebb lemaradója Erling Haaland ennél kisebb összegért került a Manchester Cityhez. Más kérdés, hogy a norvég csodagyerekkel szemben a kolumbiai csillag nem váltotta be a hozzá fűzött reményeket.

A szakértők szerint tehát ma már a válogatott színekben mutatott kiemelkedő játék legfeljebb megerősítheti a megfigyelők korábbi álláspontját. Az átigazolások kapcsán viszont sokkal fontosabb az, hogy - statisztikákkal alátámasztott - meggyőző fejlődési pályát mutasson egy sportoló, és csak ilyen háttérnek köszönhetően fognak versenyezni érte a csapatok. Azt is érdemes megjegyezni, hogy a mostani furcsa világbajnokság nem a megszokott nyári időszakban zajlik, így az átigazolási időszak zárva van. Ha fel is tűnne egy új tehetség, az érdeklődő csapatok a januári transzferablak megnyitásakor tehetnek majd ajánlatot.

Kapcsolódó cikk A Fradi 4-5 évre egyeduralkodó lesz a bajnokságban - Klasszis podcast Az NBI őszi szezonja és a katari vb kezdete között a hazai labdarúgás helyzetéről beszélgettek kollégáink.

Az persze nem kizárt, hogy lesznek olyan játékosok, akik a mostani szezonban is jó teljesítményt nyújtottak, és a vb-n esetleg rátesznek erre egy lapáttal. Ennek köszönhetően pedig növekszik majd a piaci értékük. Igaz, vannak olyan sztárok, akik most is csillagászati értékkel bírnak és ez érdemben aligha fog a világbajnokságon nőni. Nézzük hát, kiket tart a mértékadó Transfermarkt a torna legdrágább spílereinek.

Nem fért bele a top tízbe a legismertebb brazil csatár Neymar (75 millió euró), ahogy honfitársa, a szezon előtt a Manchester Unitedhez igazoló Antony (75 millió) sem. A szélső portugál csapattársa, Bruno Fernandes értékét is hasonló mértékűre becsülik, de az argentin csatár, Lautaro Martínezt is a 75 millió eurósok közé sorolják, ahogy ilyen értékkel rendelkezik a Transfermarkt szerint még három másik játékos, így a portugál hátvéd, Ruben Dias, egy másik brazil csatár, Gabriel Jesus, és az angol középpályás Mason Mount is.

A legjobb tíz közé még 80 milliós értékkel sem lehetett bekerülni, így kiszorult onnan egy másik brazil, Rodrygo, és a „változatosság kedvéért” egy másik Real-játékos, a francia Aurélien Tchoumeni is. Ennyire értékeli az adatbázis a City középpályájának két legfontosabb tagját, a spanyol Rodrit és a belga Kevin De Bruyne-t is, továbbá a West Ham United sztárját, az angol Declan Rice-t is. 80 milliós becsült értéke van még a német Joshua Kimmichnek és a szerb Dušan Vlahovićnak, valamint a portugál Bernardo Silvának is.

Ronaldo túl van a zeniten. Fotó: MTI / Kovács Tamás Ronaldo túl van a zeniten. Fotó: MTI / Kovács Tamás

A portugál Rafael Leão a maga 85 milliós értékével már top 10-es. Hasonló helyre kerülhetett volna Szoboszlai Dominik lipcsei csapattársa, Christopher Nkunku is, ám ő a napokban megsérült, így a vébé mellett erről a rangsorról is lemaradt. A Barca fiatal titánja, Gavi értékét 90 millióra becsülik, ahogy egy másik nagyon fiatal játékos, Bukayo Saka is ennyit érhet. Talán meglepő, de az angolok legfényesebb csillaga, Harry Kane kapcsán is ekkora összeget jelölt meg a Tarnsfermarkt.

A 100 milliósok közé egy sor ifjú zseni került. Így Uruguay új csillaga, Federico Valverde, a Borussia Dortmundban játszó angol csodagyerek Jude Bellingham, Barcelona kedvence, Pedri és a fiatal német, Jamal Musiala került.

A francia Kylian Mbappé messze a vb legértékesebb játékosa. Fotó: MTI/EPA/Mohamed Badra A francia Kylian Mbappé messze a vb legértékesebb játékosa. Fotó: MTI/EPA/Mohamed Badra

A képzeletbeli dobogó legalsó fokára az angol Phil Foden (110 millió) állhatott, míg a második a brazil Vicinius Junior (120 millió) lett. Talán nem meglepetés, hogy a legdrágább játékos a még mindig csak 23 éves Kylian Mbappé lett, akinek a becsült piaci értéke 160 millió euró.

A legnagyobb nevek közül a kora miatt szorult ki Lionel Messi és a friss aranylabdás Karim Benzema, a lengyel gólvágó, Robert Lewandowski vagy a zseniális horvát, Luka Modric is. Míg Christiano Ronaldo immár a játéka miatt sem képvisel komoly értéket. Bár egyes rangsorok alapján a tengerentúli fiatal csillagok játéktudásuk alapján a legjobbak között vannak, mint a kanadai Alphonso Davis (Bayern München) vagy az amerikai Christian Pulisic (Chelsea), az értéküket tekintve nincsenek ott a Transfermarkt világbajnoki listáján.