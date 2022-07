Rezsicsökkentés: furcsa átlagokat határozott meg az Orbán-kormány?

Nagyot szólt a szerdai rendkívüli Kormányinfón az a bejelentés, hogy a kormány az energia-veszélyhelyzet keretében hozzányúl az eddigi érinthetetlennek tartott rezsicsökkentéshez is, és aki az átlag felett fogyaszt gázból és áramból, annak többet kell fizetnie, vagy mérsékelnie a fogyasztását.Belengették az energia-veszélyhelyzetet Magyarországon, ez pedig azt jelenti, hogy az Orbán-kormány „szent tehenének” számító rezsicsökkentés sem menekül. A legtöbb megyében az átlagos fogyasztás a meghatározott szint alatt van, ám két olyan megyét is találtunk, ahol már a 2021-es áramfogyasztás is eléri túlfogyasztásnak titulált kategóriát.

Németh Szilárd rezsicsökkentés fenntartásáért felelős kormánybiztos egyúttal a pontos határértékeket is ismertette, eszerint a kormány úgy kalkulál, hogy az átlagfogyasztás évente 2523 kilowattóra az áramnál, a gáznál pedig 1729 köbméter háztartásonként. A rezsicsökkentési határérték alól részleges felmentést a jelenlegi tervek szerint egyedül a nagycsaládosok kapnak, esetükben a gázfogyasztásnál gyermekenként 300 köbméter plusz jár, viszont az áramnál már nincs ilyen kedvezmény.

Felemás a kép

Az MVM Next honlapján elérhető adatok szerint egyébként az ügyfelek átlagfogyasztását tekintve úgy tűnik, hogy a kormány némileg felemásan határozta meg az átlagszinteket az áram- és a gázfogyasztás terén.

Az 1216 köbméteres átlagos gázfogyasztás viszonylag kényelmesen az 1729-es határ alatt van, viszont felmerül a kérdés, hogyha már 2021-ben 2503 kilowattóra volt az éves lakossági áramfogyasztás, akkor a 2523 kilowattórás átlag nem lett-e erősen alábecsülve?

A rezsicsökkentés eddig érinthetetlen volt. Fotó: Depositphotos A rezsicsökkentés eddig érinthetetlen volt. Fotó: Depositphotos

Melyik megyék lehetnek bajban?

A kormányzati bejelentésben szereplő éves szintű 2523 kilowattórás átlaggal számolva egy háztartásnak havonta átlagosan 210,25 kilowattóra áramfogyasztás fér bele a keretébe, míg a gáz esetében havonta 144,08 köbméter az, amit még fedez a rezsicsökkentés. Cikkünk írásakor a Központi Statisztikai Hivatal oldalán a havi átlagos gáz- és villamosenergiafelhasználásról szóló, megyei lebontású adatok legfrissebbje 2020-ból származik. Ezért az előző évek rendelkezésünkre álló adatait felhasználva megnéztük, hogy melyek lehetnek azok a megyék, ahol a háztartások átlagfogyasztása jó eséllyel a rezsicsökkentésen kívülre csúszik majd – két ilyen megyét is találtunk:

Pest megye

A Pest megyei fogyasztók jóval a kormány által meghatározott átlagszint felett voltak már 2020-ban is, ha az áramfogyasztásról van szó, viszont a gázkorlátozás sokkal megengedőbbnek tűnik, és itt még feltételezhetően Pest megye sem kerül majd bajba.

Komárom-Esztergom megye

A talán nyilvánvalónak tűnő Pest megyénél sokkal érdekesebb az, hogy az elmúlt években mennyire megnőtt a Tatabánya megyeszékhelyű Komárom-Esztergom megye háztartási áramfogyasztása – olyannyira, hogy becsléseink szerint már a 2021-es átlagfogyasztás is át fogja lépni a meghatározott rezsicsökkentési szintet, azaz itt is lesznek majd olyan háztartások, amelyek elér a rezsidémon harapása. Azért ha a gázról van szó, itt sem kell aggódni, a megyei átlag is jóval a szerdán meghatározott éves keretből havi szintre leszámolt érték alatt van.

Még mindig sok a nyitott kérdés

Az cikkünkből is látszik, hogy egyelőre sok a kérdőjel a rezsicsökkentés megnyirbálása körül, különösen az áramfogyasztás esetében, hiszen ahogy már említettük, a megszabott 2523 kilowattórás kínosan közel van a 2021-es átlaghoz, miközben 2022-ben gyakorlatilag hetente dőlnek meg az áramfogyasztási rekordok Magyarországon – így nehéz elképzelni, hogy Gulyás Gergelynek tényleg igaza lesz abban, hogy a háztartások háromnegyedét nem érinti majd a bevezetni kívánt korlátozás.

Azzal kapcsolatban, hogy várakozásaik szerint hány háztartást érint majd a kormányzat által bejelentett 2523 kilowattórás, illetve 1729 köbméteres korlátozás megkerestük a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatalt, kérdésünkre a cikk megjelenéséig nem érkezett válasz.