Miért alacsony a tanári fizetés? Azt nem tudni, de a kormány sokat tett az emeléséért

Lényegében két oldalon keresztül sorolta Rétvári Bence, milyen intézkedeseket hajtott végre a kormány, milyen mértékben emelkedtek a pedagógusbérek. Ennek tükrében különösen érthetetlen, miért keres már egy román tanár is többet a magyar kollégájánál.

Százmilliárdokkal emelkedő költségvetési keret, szolgálati lakásprogram, minősítési rendszer, életpálya-modell - mindezek eredménye a statisztikában úgy mutatkozik meg, hogy mára egy román tanár is több pénzt vihet haza, mint magyar kollégája. Nagyjából így lehet összegezni Rétvári Bence, az Emberi Erőforrások Minisztériuma államtitkára írásbeli válaszát.

Jakab Péter jobbikos országgyűlési képviselő eredetileg az emberi erőforrások miniszterét, Kásler Miklóst kérdezte arról, hogy miért keres a nemzetgazdasági átlag alatt az oktatási szektorban dolgozók jelentős része.

Az, hogy miért nem, végül is nem derült ki, ellenben az igen, hogy a kormány hány és milyen intézkedéssel támogatta az oktatás területén dolgozókat, javított a bérezésükön. Az intézkedések eredménye egy nemrég megjelent statisztikában is szépen megmutatkozott. Mint arról beszámoltunk, mindennek az az eredménye, hogy ma már egy román tanár is nettó 30 ezer forinttal több pénzt kap munkájáért cserébe, mint a magyar kollégája.

Mindenesetre Rétvári Bence szerint "a köznevelési rendszer megújításánek alapfeltétele a pedagógus hivatás megbecsülésének helyreállítása, melynek első lépéseként 2013. év szeptember 1-től felmenő rendszerben bevezetésre került az új pedagógus előmeneteli rendszer. Az új rendszer egyik fontos elve, hogy nem önmagában a végzetséget díjazza, hanem csakis az ennek révén végzett munka minőségét".

Itt azért felmerülhet a kérdés, hogy a Pedagógusok Szakszervezetének Ifjúsági Tagozata által indított Facebook-kampányban látható keresetek azért annyira alacsonyak, mert az illetők több éves tapasztalattal is alacsony minőségű munkát végeznek?!

Rétvári Bence válaszára visszatérve, kifejti, hogy ez a bevezetett előmeneteli rendszer a továbbiakban is felmenő rendszerben működik majd és az elmúlt évek tapasztalatai alapján alkalmas a köznevelés, a gyermekvédelmi szakellátás, a javítóintézeti nevelés színvonalának emelésére, a pedagógus pálya presztízsének helyreállítására. Az államtitkár megjegyzi, az OECD adatai alapján 2013 és 2017 között nálunk nőttek legnagyobb mértékben a pedagógusbérek.

Ráadásul a kormány 2010 óta pótolja az oktatásban a pénzügyi forrásokat. Az oktatási kiadások jövőre elérik a 2090 milliárd forintot, ami 645 milliárddal több a 2010-esnél. Ez a forrás nemcsak az iskolák működését stabilizálja, de fedezetet biztosít az iskolafejlesztésekhez is. Legnagyobb mértékben azonban a pedagógusbérekre fordítható keret nőtt - hangsúlyozza Rétvári. Jövőre 355 milliárd forinttal többet fordítanak erre a célra, mint amennyit 2010-ben került elköltöttek. Végezetül megjegyezte, hogy megvalósult egy 50 százalékos béremelés is, a különböző minősítési eljárások során akár 70 ezer forintos plusszal is számolhatnak a tanárok.

Az oktatás területén egyébként júliusban 226 181 forint volt az átlagos nettó kereset, miközben az országos átlag 242 591 forint volt.