Kötött pályára állítják utódaikat a polgármesterek

Milliárdokat osztottak szét a fővárosi önkormányzatok a választást megelőző hónapokban. A kontraktusok fele keretszerződés, amit csak később töltenek fel tartalommal. Nem is ez a lényeg, hanem hogy a pénz megfelelő helyre kerüljön.

A NER kiépülése előtti időkben dicsőséges avatások jelezték a választások közeledtét. Kampány időszakban - akár országgyűlési, akár önkormányzati voksolásra készültek – szinte minden napra jutott egy-egy új bölcsőde, uszoda, rendelő, lakosságot kiszolgáló iroda, gyár, játszótér vagy legalább egy darab új út, gyalogátkelő, amit át lehetett adni egy fontos emberrel karöltve.

Bár hivatalosan hétfőn megkezdődött az önkormányzati választások kampányidőszaka, mégsem árasztják el a sajtót az avatási, szalagátvágós képek és beszámolók. A kormánypárti média jobb híján a múlt fejlesztéseit összegző kiadványokról ad hírt vagy jövőbeli fejlesztéseket harangoz be. Sűrű fésűvel fésülve a közelmúlt eseményeit, mindössze egyetlen átadásra leltünk. A keresztény államalapítás alkalmából Ágh Péter, a Fidesz országgyűlési képviselője, Gagyi Levente, Vas megye önkormányzatának képviselője, valamint Bartók Tibor Hegyfalu polgármestere emléktáblát avatott és nemzeti lobogót állított a 84-es és 86-os utak kereszteződésénél kialakított körforgalomban. Nagyjából a semmi közepén.

Ez azonban nem jelenti azt, hogy az önkormányzatok jelenlegi polgármesterei, a települések vagyonkezelő és fejlesztő cégeinek vezetői tétlenül várnák a voksolás napját. Csak éppen a látványos átadó ünnepségek helyett hűs termekben írnak alá több tíz, esetenként milliárdos szerződéseket a legkülönbözőbb témákban, nagyon szoros pénzügyi gúzsba kötve ezzel utódjukat. A jellemzően novemberre felálló képviselőtestületek többsége várhatóan alaposan kisöpört települési kasszákat talál, miközben egy megállapodásokkal és szerződésekkel kikövezett útra kénytelen rálépni.

A reméltnél jóval kisebb gazdasági mozgástér várhat Budapest következő főpolgármesterére is. Budapest bevételei 2010-hez – a Tarlós-korszak kezdetéhez - képest kevesebb, mint a felére estek vissza. A 346 milliárdos költségvetés a G7 összevetése szerint a legkisebb büdzsék közé tartozik a régióban, ráadásul a bevételeket szinte teljes egészében elviszik a kötelezően ellátandó feladatok kiadásai. A szabadon elkölthető pénz legfeljebb 10-20 milliárd forint évente. Így különösen felértékelődik, hogy milyen szerződéseket hagy a városvezetés az utódra.

A futó nagy beruházások közül az M3-as metró infrastruktúra felújítására már aligha írnak alá több szerződést ebben a ciklusban. A Lánchíd rekonstrukciós tenderére augusztus 21-ig várták az ajánlatokat, így voksolás előtti szerződéskötésre kevés a remény.

A főváros vagyonkezelő cége, a Budapest Főváros Vagyonkezelő Központ (BFVK) Zrt. azonban két nagyobb keretszerződést is sikeresen tető alá hozott május végén. Az építőipari megállapodás 20 darab közelebbről meg nem határozott építési feladat 2019-ben, illetve 14 darab szintén ismeretlen tartalmú munka 2020-as elvégzésére vonatkozik.

A közbeszerzési tervben szereplő 270 millió forintos becsült ár helyett a végleges szerződési összeg 518,7 millió forint. A nyolc ajánlattevő közül a Jánosik és Társai Kft.-re, a CERB Kft.-re és a Rit-Rock Kft.-re esett a választás. Utóbbi szerephez jutott a gépészeti tenderen is. Ezt az eredetileg becsült árnál jóval kisebb összegről, 122,9 millióról kötötték. A megrendelés is kevesebb. Az idén 19, jövőre 5 ingatlanon kell gépészeti munkát végezni. A Rit-Rock ezúttal a Gépész Kivitelező Kft.-vel közösen nyerte el a megbízást. A Rit-Rock egyébként bejáratott szerződési partnere a fővárosnak, hiszen ezen felül tucatnyi egyéb megbízást is kapott a vagyonkezelőtől. (A cég nem köthető egyetlen ismert NER közeli üzletemberhez, illetve vállalkozáshoz sem, amelyek sorra jutnak nagy állami önkormányzati megrendelésekhez.)

Ennél jóval talányosabb az őrzés-védelmi feladatokra kötött szerződés áprilisi módosítása, amikor nettó 654 millióról 981 millióra emelték a szerződés összegét. A BFVK azzal indokolta a szerződésmódosítást, hogy nem látta előre a Bálna Budapest Rendezvényközpont eladásáról szóló kormányhatározatot, amelynek folyományaként azonban nem lemondta, hanem éppen ellenkezőleg meghosszabbította a keretszerződést.

A szerződéses partner egyébként a szektorban jól ismert Pajzs 07 Zrt. A cég tulajdonosa a 2010-es választásokig a Civil Biztonsági Szolgálat Zrt. nevű védelmi cég volt, amelyet 2010 márciusáig Pintér Sándor jelenlegi belügyminiszter birtokolt.

A kormányváltás után a Civil Zrt. több állami megbízást is kapott. A cég tulajdonosa a Prostasia Zrt. lett, amelyet Szabó Péter, Pintér egykori közvetlen munkatársa vezet, aki egyúttal tagja a Civil Zrt. igazgatóságának, ahogy akkor is tagja volt, amikor Pintér Sándor is.

A főváros másik cége, a Budapest közút Zrt. a Penta Általános Építőipari Kft-nek osztott munkát. (A félreértések elkerülése végett mindjárt az elején tisztázzuk, hogy ez a Penta, nem azonos a Seszták Miklós korábbi fejlesztési miniszter bizalmát élvező Penta Industry Kft-vel, amely az előző ciklus alatt valóságos közbeszerzési bajnoknak számított, ám pártfogója tárcavesztésével a cég is kegyvesztetté vált.) A Penta Általános Építőipari Kft. a He-Do kft.-vel közösen 239,5 millióért újítja fel a Rómer Flóris utcát. Ugyanez a páros nyert már egy 62 millió forintos munkát a fővárosi társaságtól az idén. Mindez eltörpül a Budapest Komplex Integrált Szennyvízelvezetés projekt VII. ütemére kötött idei 3,8 milliárdos szerződése mellett, amelyet a Penta-Strabag párossal kötött a fővárosi önkormányzat. A Strabag pártokon átívelő kormánybarátságát már sokszor megénekelte a sajtó. A Penta szintén régi szereplője a kormány- és önkormányzati tendereknek.

Budapesten Rogán Antallal egy időben jelent meg a gödöllői cég. Első munkájuk az V. kerületi Sas utca díszburkolása volt 2008-ban, de a sokat emlegetett aranykor 2012-ben jött el a Belváros új főutcája nevezetű projekttel, amelynek II. ütemében 2,6 milliárdért kaptak feladatot az EU-Line Zrt.-vel konzorciumban. Az akkor a semmiből előbukkant EU-Line se tűnt el a cégtemetőben. Az idén egyedüli pályázóként nyerte el az V. kerület díszburkolatainak felújítására kiírt tendert. A munkáért 2 milliárd forintot számlázhatnak. A Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt. pedig 300 millió értékben bízta meg a céget út- és járdafelújítással.

A Penta még ügyesebben építette a kapcsolati hálóját. A belváros mellett több fővárosi kerületből is csurran-cseppen a társaságnak. De a legjobb partner azért Belváros-Lipótváros Önkormányzata maradt.

Csupán az idei évben több milliárd forint értékű megbízást kapott a kerülettől. Januárban egyedüli ajánlattevőként nyerte el a Vörösmarty tér felújítási pályázatát. A tér természetes lapkő burkolatának faltól-falig cseréjét és a hozzá tartozó munkákat 2,3 milliárdért vállalták. A téren lévő Oroszlános kút áthelyezésére ezen felül kaptak még 57 millió forintot. A Podmaniczky tér felújítását 1,1 milliárdért végzik. Még augusztus végén is becsúszott egy 578 millió megbízás a Vadász utca és Nagysándor József utca megújítására.

Rákosmente önkormányzata egy alig 140 milliós csapadékvíz-elvezetéssel bízta meg a céget. Óbuda-Békásmegyer önkormányzata a Holdudvar revitalizációért 572 milliót, az 1848-as emlékpark kialakításáért 102 milliót fizet a Pentának és a projektekben szintén résztvevő Pannon Park Forest Kft.-nek. A XVI. kerületben útfelújítási munkákat találtak a közkedvelt társaságnak 424 millióért, az ellenzéki Zugló 1 milliárdos járda és úthálózat fenntartási szerződést kötött a céggel, míg a XII. kerület a Normafa projekt keretében oszt szép megbízásokat a gödöllői vállalkozásnak.

A Hegyvidéken egyébként korábban szinte udvari kivitelezőnek számított az Archibona Kft. A Normafa Park beruházásai közül ez a cég végezte a lóvasút épületének rekonstrukcióját, most pedig a Fácánoson, illetve a Rajk-villán és az új fogadóépületen dolgozik. Júliusban egy újabb magasépítési kivitelezési keretszerződést írhattak alá a kerülettel 917 millió forint értékben. De azért a Penta Általános Építő Kft. is odafér a zsírosbödönhöz. Augusztusban 1,13 milliárdos magasépítési keretmegállapodást kötöttek Pokorni Zoltán kerületével.

De jut a fővárosi koncból másoknak is. A Market Építő Zrt. eredetileg 4,99 milliárdért vállalta a békásmegyeri új piac és közösségi tér építését, ám ezt az idén két lépcsőben felemelték 5,32 milliárdra. Csepel önkormányzata a Gerulus Kereskedelmi és Szolgáltató Kft-vel kötött 3,5 milliárd forintos keretszerződést mélyépítési munkákra. De más megbízásokat is kapott a kerülettől. Beváltak.

fotó: MTI fotó: MTI

Tavaly a Gerulus kivitelezésében valósulhatott meg a Csepel Új Utakon program részeként az "Út, részleges járdafelújítás és csapadékelvezetés a Sügér utcában" című projekt, amelynek során szilárd burkolatot kaphatott többek között a Sügér-Sáska utca, amely éppen közreveszi Németh Szilárd, a Fidesz alelnöke, a Honvédelmi Minisztérium parlamenti államtitkárának házát. Ebből is látható, hogy a NER-ben mindenki elnyeri méltó jutalmát.