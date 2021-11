Milliárdos lopást szúrhatott ki az állami finanszírozású informatikusképzésben Hadházy Ákos

A magyar állam ezer informatikusnak finanszírozott gyorstalpaló tanfolyamot EU-s pénzből. Azonban csodás módon a finanszírozott tanfolyamok ára négyszer annyi lett, mint ugyanaz állami finanszírozás nélkül, írja hétfő reggeli Facebook-posztjában Hadházy Ákos.

"Az óraszám, a tematika ugyanaz, de 1000 Ft/óra az ár, ha a tanuló fizeti és 4000 Ft/óra, ha az állam! A költségvetést így 2,25 milliárd(!) kár érte. (A különbséget nem indokolja az, hogy a tananyagokat el kell készíteni, mivel arra külön 4 milliárd EU-s támogatást adott a kormány.)"

A független országgyűlési képviselő azt írja Facebook-posztjában, hogy valójában azonban a több ezer tanulni vágyó fiatalt, illetve az egész országot érte kár: ha nem lopták volna el a pénz háromnegyedét, akkor 1000 helyett 4000 résztvevője lehetett volna a tanfolyamoknak. Mivel tudjuk, mekkora szükség lenne informatikus „technikusokra”, nem nehéz belátni, milyen kárt okozott ez a csalás az ellopott pénzen kívül is, mutat rá Hadházy.

Hadházy a posztjához screenshotokat is csatolt, amelyek nagy része egyébként a Korrupcióinfó honlapján található meg: egy szerződést a támogatott tanfolyamról és sok képernyőfotót piaci tanfolyamok árairól, ezek között olyat is, amelyiket ugyanaz a cég kínál most 700 ezer forintért, amely a támogatott szoftvertesztelő képzést 2,5 millióért végezte.

A képviselő elmondása szerint az ügyet jelenteni fogja az OLAF-nak és nincs kizárva az sem, hogy feljelentést is tesz. (A jelek szerint amúgy a tanfolyamot elvégezte Zuschlag János is, ezt egy egészen amatőr módon kiküldött, a GDPR követelményekre fittyet hányó körlevélből lehet megtudni, fűzi még hozzá.)

Az oldalon az információt szolgáltató tanuló leveleit is közli, amiből kiderül, hogy szívatták a hallgatókat agyba-főbe, hogy a végén csak ezren maradjanak (a 60 ezer jelentkezőből), és kevesebb bajlódás legyen velük.