Milliárdosok borászatát is közpénz-milliókkal támogatja az Orbán-kormány

Néhány millió forint vissza nem térítendő állami támogatás nem csak a szerényebb lehetőséggel bíró kisvállalkozóknak jön jól, hanem az ország leggazdagabb emberei is előszerettel költik inkább a közpénzt, ha megtehetik. A kormány pedig ad is nekik a közösből.

Az MTÜ vezérigazgatója, Guller Zolán jelentette be, hogy lezárult a Kisfaludy-program magán-, és egyéb szálláshelyek fejlesztését célzó pályázata; a másfél hónapos időszakban több mint 16 ezer vidéki szálláshely pályázott, közülük 13 471 szálláshely kaphat augusztus folyamán szobánként egymillió forint vissza nem térítendő támogatást, összesen mintegy 45 milliárd forintot a kormánytól. Lapunk is megírta, hogy például Simicska Lajoshoz hasonló nyolc millió forint vissza nem térítendő állami támogatást kapott Szatmáry Kristóf fideszes országgyűlési képviselő badacsonyi panziója.

A Kányaváry Borbirtok Kft. is borpanziót építhet Zalaszabaron, a cég Szabadics Zoltán nagyvállalkozó tulajdonában van, és szintén sikeresen pályázott az MTÜ-nél: 68 millió forint vissza nem térítendő állami támogatást nyert el.

Persze más borászatokat is ott találunk a Kisfaludy-pályázat nyertesei között, például a balatonlellei Konyári-családot vagy a balatonfüredi Figula pincészetet , amely stabilan 60-80 millió forint profittal zárt az elmúlt években, és most 9 millió forint vissza nem térítendő állami támogatáshoz jutottak. Az etyeki borvidéken borászkodó Rókusfalvy Pál cége pedig 7 millió forintot kapott az MTÜ-től. A leginkább rádiós műsorvezetőként ismert üzletember szívesen kampányolt korábban különböző fideszes rendezvényeken.

Dunai György főleg építőipari vállalkozásairól ismert: leginkább - a 2019-es adatok szerint a 3,4 milliárd forint forgalmú - Betonútépítő Zrt.-ről és a 39 milliárd forintos árbevételű EuroAszfalt Kft.-ről. A szőlészet-borászat irányába is terjeszkedett: a Bodri Pincészet Kft.-be már 2009-ben bevásárolt. Az agrotrend.hu írt arról, hogy a birtokhoz jelenleg több mint 140 hektár szőlőterület tartozik. A Bodri Pincészet borait szolgálják fel például a szintén a Dunai-család érdekeltségébe tartozó Duna Garden étterem és hotelben, amihez saját jachtkikötő tartozik. A visegrádi Thermal hotel is Dunai György családjának tulajdonában van.

A 27. leggazdagabb magyar pedig nem más, mint Dunai György, akinek vagyonát 51 milliárd forintra becsülte a 100 leggazdagabb magyar című kiadvány. Ennek ellenére a multimilliárdos üzletember két cégét is ott találjuk a Kisfaludy-pályázatok nyertesei között: a szekszárdi székhelyű Bodri Pincészet Kft. és a Vendégház-Csötönyi Kft. összesen 9 millió forint vissza nem térítendő állami támogatást kapott. A két társaságban 45, illetve 50 százalékos tulajdonnal rendelkezik Dunai György.

Az ország szinte valamennyi borvidékére is bőven jutott a Magyar Turisztikai Ügynökség (MTÜ) vissza nem térítendő állami támogatásaiból, amiből például a 27. leggazdagabb magyar is profitál, így százhektáros szőlőbirtokokhoz épülhetnek szálláshelyek az adófizetők pénzéből - derül ki a Kisfaludy-pályázatok nyerteseinek listájából.

