Minden, amit a Covid és várandósság összefüggéseiről tudni lehet

Kemenesi Gábor, a Pécsi Tudományegyetem virológusa megkereste Dr. Victoria Male-t, az Imperial College London oktatóját, hogy a várandósság és a Covid legfontosabb kérdéseire választ kapjon. A magyar virológus olyan kérdésekre kereste például a választ a brit szakembernél, s osztotta meg közösségi oldalán, hogy csökkenthetik-e a vakcinák a nők és a férfiak termékenységét, vajon mennyire tekinthetik biztonságosnak a várandósok a vakcinákat, hogy védi-e a magzatot a vakcina? A kérdéseknek és válaszoknak azért is van jelentőségük, mert átfogó magyar felmérés még nem készült a Covid és a várandósság kapcsolatáról.

A várandósok kizárólag Modernát vagy Pfizert kaphatnak Magyarországon. Fotó: MTI A várandósok kizárólag Modernát vagy Pfizert kaphatnak Magyarországon. Fotó: MTI

Csökkenti-e a Covid-19 vakcina a nők termékenységét?

Nem. Számos bizonyíték tanúsítja, hogy a Covid-19 vakcinák nem csökkentik a termékenységet. Bár a várandósokat nem vették be a kísérletek első körébe, a későbbi tesztek során a nőket arra kérték, hogy kerüljék a teherbeesést, ennek ellenére számos ember véletlenül teherbeesett. A véletlen terhesség az oltott és a nem oltott csoportokban is egyformán következett be, ami azt mutatja, hogy az oltások nem akadályozták meg a terhesség kialakulását.

Az USA-ban csaknem 5000 ember jelentett be oltás utáni terhességet a CDC-nek (Amerikai Járványügyi és Betegségmegelőzési Központ) 2021. március végéig. 2021. május 8-ig az USA-ban több mint 1000 olyan ember jelentette, terhességét a nyolc legnagyobb egészségügyi szolgáltató egyikének, akik két vakcinadózison túl vannak. Ontarióban csaknem 500 ember jelentett be oltást követő terhességet 2021 májusának végéig.

A meddőségi eljárással teherbe esetteknél tett megfigyelések sem folyásolták be a petefészek működését, a petesejt minőségét, a megtermékenyítést vagy a klinikai terhességi arányt.

Az az állítás, miszerint a vakcina csökkentheti a termékenységet, abból a téves elképzelésből származik, hogy a méhlepényben vannak olyan fehérjék, amelyek némileg hasonlítanak a tüskefehérjéhez, így az azt blokkoló antitestek is kötődhetnek a méhlepényhez. De a vírusos és a méhlepény-fehérjék korántsem eléggé hasonlítanak ahhoz, hogy ez megtörténhessen, továbbá célzott laboratóriumi vizsgálatok is megerősítették ezt. Ha a tüskefehérje elleni antitestek problémákat okoznának a méhlepényben, akkor vetélések történnének, akik megfertőződtek a vírussal, de nem ez tapasztalható.

Ha később szeretne valaki gyermeket, kaphat-e védőoltást?

Nincs bizonyíték arra, hogy a vakcina csökkentené a későbbi teherbeesés esélyeit, és az Egyesült Királyságban a Royal College of Obstetricians and Gynecologists szerint „a gyermeket tervező nőknek nem kell elkerülniük a teherbeesést az oltás után”.

Csökkentheti-e a Covid-19 vakcina a férfiak termékenységét?

Nem. Idáig három vizsgálatot végeztek (köztük meddőségi eljárásban is), amelyek a spermiumok minőségét vizsgálták a vakcinázás előtt és után, ezek eredménye szerint nem befolyásolja a spermiumok számát vagy minőségét.

Akik aggódnak a férfiak termékenysége miatt, érdemes figyelembe venniük, hogy számos tanulmány szerint a Covid-19 fertőzés önmagában csökkenti a spermiumok minőségét.

Megkaphatják-e a védőoltást a várandósok, és milyen kockázatokkal jár a covid-fertőzés a terhesség alatt?

Vannak kockázatok a Covid-19 fertőzésnél, különösen a terhesség második felében. Tény, hogy a várandós koronavíruros betegek nagyobb valószínűséggel szorulnak intenzív ellátásra, mint a nem várandós páciensek. A koraszülés és a halvaszületés a normálisnál gyakoribb a várandós covidos betegeknél, és gyermekeik nagyobb valószínűséggel kerülnek be az újszülött osztályra is.

A vakcina megakadályozza, hogy a várandósok elkapják a covidot?

Két izraeli tanulmány megvizsgálta, hogy a koronavírus elleni védőoltások mennyire hatékonyak a fertőzés megelőzésében a terhesség alatt. Mindkettő arra jutott, hogy a Covid-19 elleni vakcinák terhesség alatti hatékonysága hasonló a szélesebb lakosság körében kifejtett hatékonyságukhoz.

De a vakcinák nagyon jól védenek a közepes és súlyos betegségek ellen is. Az Egyesült Királyságban 2021 februárja és júliusa között senkit sem vittek kórházba, aki terhes volt, és mindkét adagot megkapta. Négy várandós kismamát azonban igen, akik csupán egy adagot kaptak és 738 kismamát, akik nem kapták meg a vakcinát.

Átjuthat a vakcina a méhlepényen?

Nem. A vakcinát kapott édesanyák gyermekei nem rendelkeznek tüskefehérje elleni IgM-vel, ami azt jelzi, hogy maguk a vakcinák alkotóelemei nem jutnak át a méhlepényen. A vakcinázás továbbá nem jár semmilyen placenta-elváltozással.

Biztonságos-e a Covid-19 oltás terhesség alatt?

Igen. Az Egyesült Államokban az új koronavírus elleni vakcinák biztonságosságát számos módon ellenőrzik. Ezek egyike a V-safe nevű aktív felügyeleti program. A V-Safe terhességi monitorozó program 3958 önkéntes résztvevőt regisztrált 2020. december 14.-2021. február 28. között. Március 30-ig 827-en fejezték be terhességüket, ebből 712-en egészségesen születtek. A születéskor jelentkező nemkívánatos események aránya ugyanaz volt azoknál, akik a terhesség alatt Covid-19 oltást kaptak, mint az általános, nem oltott várandós populációban. Ugyanebben a csoportban végzett követési vizsgálat, amely azon 2456 ember eredményeit vizsgálta, akiket a terhesség 20. hete előtt oltottak be, és további 20 hétig követték őket, nem tárt fel megnövekedett vetélési kockázatot az oltást követően.

Egy ontariói tanulmányban megállapították, - amely 30 892 várandósság alatt beoltott nőt vizsgált, - hogy a kutatás idején megszületett 3236 gyermek között nem volt nagyobb a halvaszülés kockázata, a koraszülés kockázata vagy a gyermekek korukhoz képest viszonyított fejlettségi állapota.

Egy kisebb tanulmány, amely 390 izraeli terhes személyt vizsgált, a követési időszakban született 57 gyermekről ugyanez elmondható.

További három tanulmány összehasonlította a vakcinázott emberektől született csecsemők születéskori eredményeit a nem vakcináltakéval, s nem találtak megnövekedett kockázatot vagy utalást bármely káros következményre.

Egy tanulmány, amely 105 446 terhességet vizsgált az Egyesült Államokban a Vakcinabiztonsági Datalink rendszerben, megállapította, hogy a vetélést elszenvedő személyek vetélése nem köthető a Covid-vakcináláshoz.

Az USA rendelkezik egy VAERS nevű passzív monitoring programmal is. Ez olyan információkat gyűjt, amelyeket az orvosok, a betegek vagy családtagjaik jelentenek. 2021. május 28 -ig az Egyesült Államokban több mint 121 000 terhes ember kapta meg a Pfizer, a Moderna vagy a Janssen oltást. 1299 bejelentés érkezett ezeknek az embereknek a nemkívánatos eseményeiről, amelyek többsége enyhe mellékhatás volt, amelyekről már tudjuk, hogy gyakoriak az oltást kapó embereknél. Május 28-ig a több mint 121 000 ember között 330 vetélést, 46 koraszülést, 28 terhességi toxémiát vagy méhen belüli növekedési problémát és 19 halvaszületést jelentettek. Ez összhangban van ezeknek az eseményeknek a normális előfordulási gyakoriságával.

Augusztus 16-áig 55 000 várandós embert oltottak be az Egyesült Királyságban melyről a Medicines and Healthcare products Regulatory Agency (MHRA) közleményt adott ki:

„nincs olyan eredmény, amely azt sugallná, hogy az Angliában használt Covid-19 vakcinák, vagy azok bármilyen oltási reakciója növelné a vetélés vagy halvaszülés kockázatát, a veleszületett rendellenességek vagy születési szövődmények kockázatát.”

A terhesség alatt kapott oltás védelmet nyújt-e a babának a COVID-19 ellen megszületése után?

Számos jelentésből az derül ki, hogy a védő antitestek (IgG), amelyeket a szervezet az oltás után termel, átjutnak a méhlepényen (figyelem, ezek nem a vakcina alkotóelemei, hanem a szervezetünk saját termékei, kifejezetten a vírus elleni védelemre termelődnek – Kemenesi Gábor). Azon kutatások alapján, amelyek kimutatták, hogy a szamárköhögés és az influenza elleni védőoltás megkapása a terhesség alatt megvédi az újszülötteket a betegségektől, azt várják, hogy a Covid-19 esetében is hasonlóan működik majd, bár további kutatások folynak ennek alátámasztására.

Ajánlott-e a COVID vakcina terhesség alatt?

Az angol Royal College of Obstetricians and Gynaecologists azt mondja, hogy terhesség alatt ajánlott a koronavírus elleni védőoltás. Az Egyesült Királyságban azonban jelenleg nem élveznek prioritást a várandósok az oltás szempontjából, míg például az USA-ban igen. (Ez országonként eltérő, hazánkban 2021. március óta kapható a várandósok számára a vakcina – K.G.)

Szoptatás alatt is elfogadható a védőoltás?

Nincs ismert kockázata a szoptatás közben történő vakcinázással kapcsolatban, hiszen a jelenlegi vakcinák mindegyike ’nem élő’ vírust tartalmaz. Két tanulmány, az mRNS vakcinák jelenlétét vizsgálta az anyatejben, és nem igazolták, hogy átjutna.

Egy újabb kutatás viszont, amely először a tejből származó mRNS-t vizsgálta, 10 szoptatós anyából háromnál képes volt kimutatni azt rendkívül alacsony mennyiségben. Számos tanulmány pedig kimutatta, hogy a védelmet nyújtó ellenanyagok (antitestek) nagy koncentrációban jutnak be az anyatejbe.

Bizonyítékok vannak arra is, hogy a Covid-19-re reagáló T-sejtek bejutnak az anyatejbe. Ezek az antitestek és T-sejtek várhatóan némi védelmet nyújtanak a babának a koronavírus ellen, bár további kutatások folynak ennek kiderítésére.