Minden Hszincsiangból származó termék importját betilthatja az USA

Megszavazta azt a törvényet az USA szenátusa, mely megtiltja minden, a kínai Hszincsiang tartományból származó termék importját. A tiltás oka az, hogy a kínai kormány elnyomja a hszincsiangi ujgur lakosságot, és jelentős részüket átnevelőtáborokba zárja, ahol a jelentések szerint nem ritka a verés, a nemi erőszak, és halálesetekről is beszámoltak már. A kínai kormány mindezeket tagadja, de az eggyel ezelőtti amerikai külügyminiszter a hszincsiangi eseményeket konkrétan népirtásnak nevezte. Újabb hírek szerint pedig a tartománybeli üzemek az ujgurok kényszermunkájával biztosítják a termelést.

Az új törvény neve is Uyghur Forced Labor Prevention Act, vagyis az ujgurok kényszermunkáját megelőző törvény. A szenátus ezt kétpárti egyetértésben, egyhangúlag szavazta meg. A törvény helyet ad egy úgynevezett "cáfolható vélelemnek", azaz feltételezi, hogy minden hszincsiangban előállított termék kényszermunkával készült, de ha egy importőr mégis onnan hozna be terméket, akkor lehetőséget ad neki arra, hogy bizonyítékokkal alátámassza az ellenkezőjét. Az USA-ban az 1930-ban elfogadott tarifatörvény egyébként minden kényszermunkával készült termék behozatalát tiltja, tehát most leegyszerűsítve annyi történt, hogy a hszincsiangi termékeket élből ebbe a kategóriába sorolják.

A törvényt most a képviselőháznak is el kell fogadnia, ha ez megvan, akkor még Joe Biden elnöknek szentesítenie kell, ezután élesedik. A következő lépések ütemezése még nem ismert.

