Mintha nem is lenne járvány: 17 ezer magyar lett állástalan márciusban

Egy hónap után, áprilisra azonban sokak helyzete romolhatott, elfogytak az eszközök, a tartalékok és ha a gazdasági intézkedések az adott cég számára nem jelentenek releváns segítséget, vagy azokkal nem tud élni, akkor nem marad más, mint a dolgozók elbocsátása. Vélhetően ezzel magyarázható az is, hogy márciusban "mindössze" 17 ezerrel emelkedett a nyilvántartott álláskeresők száma, ami teljes mértékig beillik a munkaerőpiac év ezen szakaszát jellemző trendjébe. Tavaly például februárról márciusra 13 ezerrel nőtt az álláskeresők száma.

Az áprilisi berobbanás abból a szempontból is logikus feltételezés, hogy bár március legelején jelent meg Magyarországon a járvány, elsőként a turizmust döntötte romokba.

Az első - kedvező - adat ellenére ez egyáltalán nem elképzelhetetlen végkifejlet, áprilisban jó eséllyel sokkal nagyobb növekedésre lehet számítani, részben a kormányzati nyilatkozatok alapján is. Gulyás Gergely, egy április eleji kormányinfó elmondta: a márciusi 30-40 ezres növekedés után áprilisban napi 4000-rel emelkedik a munkanélküliek száma. Gyors számolás után kiderül, ha utóbbi trend folytatódik, akkor áprilisban 120 ezer állástalan fog megjelenni a munkaügyi hivatalok rendszerében.

A szám a februárihoz képest 17 ezerrel magasabb, az előző év azonos időszakához mérten pedig mindössze 3 ezres növekedést jelent. Annyira nem kiugró a friss adat egyébként, hogy legutóbb két évvel ezelőtt, 2018 márciusában is több álláskeresőt - 284 ezret - tartott nyilván a munkaügyi hivatal, mint most.

Az Ön bizalma a mi tőkénk

Az mfor.hu hiteles, megbízható és egyedi információt kínál, most, a válság alatt, és békeidőben is. Tényszerű, politikai és gazdasági befolyástól mentes hírekkel es elemzésekkel segítjük a mindennapi tájékozódást, a gazdasági döntéseket. Ez rengeteg időt, utánajárást, ellenőrzést igényel, ami sok pénzbe is kerül - ezért kérjük az Ön segítségét. Kérjük, TÁMOGASSA a független, tényeken alapuló minőségi újságírást, a klasszikus független angolszász újságírói hagyomány folytatását, ahol a tények és a vélemények nem keverednek.

TÁMOGASSON MINKET!