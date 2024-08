Mit hoz az ősz a magyar gazdaságban? Ön is kérdezhet Szabó Lászlótól

Az augusztus 21-én, szerdán 15:30-kor kezdődő rendezvényünk teljesen ingyenes, csupán egy regisztráció szükséges hozzá, melyet az alábbi linken tehetnek meg: Regisztráljon most! >>>

Nagy riadalmat keltett augusztus elején, amikor a tőzsdék két nap alatt viszonylag hosszabb ideje szokatlan mértékű hátraarcot hajtottak végre. Különösen a japán Nikkei index 12 százalék feletti zuhanása volt rémisztő.

Bár ezt követően magukhoz tértek a piacok és – ahogy az lenni szokott – pozitív korrekciót végrehajtva csaknem teljesen ledolgozták a veszteségüket, azért mindenkiben dolgozik a kisördög: csak nem egy újabb tőzsdeválság előszelét tapasztalhattuk? Különösen, hogy a legutóbbi amerikai munkaerőpiaci adatok láttán sokan már recessziót vizionálnak – e félelem is belejátszhatott az augusztus eleji nagy esésbe.

Ilyen helyzetben fogós kérdés, mit léphetnek a központi bankok, jelesül az amerikai jegybank szerepét betöltő Fed? Amelytől korábban több kamatvágást is várt a piac, az elemzők és a befektetők, de az utóbbi hetekben már csak egy monetáris lazítást tartottak elképzelhetőnek. Vajon a recesszió réme változtathat-e ezen? Az alacsonyabb kamatok ugyanis vonzóbbá tehetik a hiteleket, azok felvételére buzdíhatják a vállalatokat és a lakosságot, akik aztán a pluszforrást beruházva, illetve fogyasztásra költve hozzájárulhatnak a gazdaság felpörgéséhez.

Szabó László szerdán 15 óra 30-kor a Klasszis Klubban válaszol a kérdésekre

Fotó: Hold Alapkezelő

S mi a helyzet Magyarországon? Ahol mindenkit meglepett, hogy még a Központi Statisztikai Hivatal (KSH) által kimutatott reálbér-növekedés sem tudta fokozni a kiskereskedelmi forgalmat. Miközben az infláció júliusban éves csúcsára hágott, a forint euróval szembeni árfolyama pedig viszonylag hosszabb idő után ismét ott toporog a 400-as szintnél. Ott is marad vagy a lélektani határt áthágva ismét elszállhat? Mint tette azt 2022 őszén, amikor fizetőeszközünk egészen 435-ig gyengült.

Erről és még sok minden másról is szó lehet terveink szerint a következő Klasszis Klubban vendégünkkel, Szabó Lászlóval, a Hold Alapkezelő társalapítójával, felügyelőbizottsági elnökével. Például arról, a hazai agrárium mennyire járulhat hozzá a kormány 4-ről már csak 2,5 százalékosra leszállított GDP-növekedési céljai teljesüléséhez? Lévén, hogy vendégünk maga is gyakorló agrárgazda, talajkímélő ökogazdálkodó és bivalytenyésztő.

A szokás szerint ezúttal is egyórásra tervezett beszélgetés során azonban nemcsak mi tesszük fel kérdéseinket, erre olvasóinknak, nézőinknek is lesz lehetőségük. Az adás alatt chaten, valamint előzetesen, a [email protected] címre is elküldhetik kérdéseiket.

Az augusztus 21-én, szerdán 15:30-kor kezdődő rendezvényünk teljesen ingyenes, csupán egy regisztráció szükséges hozzá, melyet az alábbi linken tehetnek meg:

Regisztráljon most! >>>

