Most igazán nagyot ütött a nyugdíjasokon az infláció!

Ritkán látott mértékben szakadt el egymástól a teljes társadalomra, illetve csak a nyugdíjasokra képzett inflációs mutató májusban. Az alapadat 2,2 százalékos, egy évre visszatekintő átlagos áremelkedést jelez, miközben az idősek fogyasztása szerint számolt kosár inflációja 3,2 százalék lett az előző hónapban.

Nagyot drágult az idősek élete (Fotó: pixabay) Nagyot drágult az idősek élete (Fotó: pixabay)

Lapunk többször is felhívta a figyelmet az elmúlt hónapokban, hogy míg a járvány árlefojtó hatása több termék és szolgáltatás esetében érvényesül, a nyugdíjasok fogyasztásában nagyobb súlyt képviselő élelmiszereknél pont ellenkező folyamat megy végbe. Ez most is igazolódott: az élelmiszerek ára a KSH tájékoztatása szerint 8,4 százalékkal emelkedett májusban. Ezen belül a párizsi, kolbász 22 százalékkal, vagyis majdnem negyedével drágult, a sertéshús 20,7 százalékkal, vagyis ötödével.

Számításaink szerint idén az első öt hónapban 3,92 százalékos volt a nyugdíjasok inflációja.

Érdemes újra és újra felidézni, hogy a nyugdíjakat januárban 2,8 százalékkal emelték. Mint lapunk jelezte, az árak alakulása alapján idén is érkezhet kompenzáció az év vége felé, mivel a nyugdíjemelés mértéke elmarad a tényleges inflációtól (a kiegészítést nem az alapadat, hanem a nyugdíjas kosárra vetített nyolc havi infláció szerint állapítja meg a kormány).

Prémiumra azonban nincs esély, mert a gazdaság növekedése nem fogja elérni a 3,5 százalékot, sőt, örülhetünk, ha megússzuk az évet 3 százalékos visszaeséssel.

A kormány pedig a jelek szerint nem kíván más módon reagálni a helyzetre, az eddigi - előrehozott kiegészítésre, más kompenzációra vonatkozó - felvetéseket rendre lesöpörték az asztalról.

Ami a jövő évet illeti, mint lapunk elsőként megírta, 3 százalékkal emelkedhetnek a nyugdíjak januárban. Az átlagnyugdíjak esetében azonban a különbözet 4,5 százalék lesz, mivel az emelésen túl az úgynevezett cserélődési hatással is számolni kell. Vagyis azzal, hogy a nyugdíjrendszerbe újonnan belépőknek az elmúlt évek jelentős béremeléseinek hatására magasabb járandóságot állapítanak meg, mint a korábban nyugdíjassá válóknak.

Visszatérve a nyugdíjasok fogyasztói kosarára, a KSH egyebek mellett ezeket az árakat jegyezte fel az inflációs adatgyűjtése során májusban:

Rövidkaraj (kg.): 1960 forint

Csirkecomb (kg.): 693 forint

Párizsi (kg.): 1920 forint

Tojás (10 db.): 421 forint

Fehér kenyér (kg.): 363 forint

Tej (pasztőrözött, 2,8%-os): 264 forint

Érdemes kiemelni a kenyér drágulását: egy hónap alatt 18 forinttal nőtt az ára, az év elejéhez képes 38 forinttal. A párizsi 170 forinttal kerül több januárhoz képest, de például áprilisban még 20 forinttal drágább volt. A rövidkaraj átlagos ára 160 forinttal nőtt az év elejéhez képest.