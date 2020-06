Most jöhet a veszélyhelyzet utolsó operatív törzse

Miután a parlament kedden, még időpont nélkül megszavazta a veszélyhelyzet feloldását, Gulyás Gergely miniszter azt is elmondta, hogy a rendkívüli jogrend már szerda éjfélkor véget érhet. Ezért a mai lehet a veszélyhelyzet utolsó operatív törzs sajtótájékoztatója. Ami nem azt jelenti, hogy holnaptól nem jöhetnek Müller Cecíliáék, hiszen az egyre kedvezőbb adatok ellenére a koronavírus azért még jelen van az országban. Na de vissza a szeánszra: kiírás szerint 11-kor kezdődik, élőben pedig az M1 ablakában lehet követni:

