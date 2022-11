Most látszik csak, mekkorát fékezett a magyar gazdaság

Mint arról lapunk is beszámolt, a Központi Statisztikai Hivatal szerint a harmadik negyedévben éves bázison 4,1 százalékkal növekedett a magyar gazdaság, az előző negyedévhez mért teljesítménye pedig némileg kedvezőbben alakult az elemzői konszenzushoz képest. Az ugyanis a tényadat, 0,4 százalékos csökkenésnél nagyobb mértékű visszaesést jelzett a július-szeptember hónapokra.

Kapcsolódó cikk Kopogtat a recesszió Magyarországon A vártnál némileg jobb adatot publikált kedden reggel a KSH.

Ha megnézzük, mire elegendőek ezek a számok az Eurostat tagállami statisztikája alapján, akkor rögtön más kép rajzolódik ki a magyar gazdasági teljesítményről. Ám kezdjük először a kedvezőbb adattal, az éves bázisúval.

A magyar GDP 4,1 százalékos növekedése ugyanis az ötödik legjobb helyre rangsorolja Magyarországot a már adattal rendelkező tagállamok sorában.

Igaz, a négy ország közül, mely megelőzött minket, kettő is régiónkhoz tartozik, ráadásul hazánkhoz hasonlóan mindkettő szomszédos a háború sújtotta Ukrajnával, ami a kormányzati, háborút okoló narratíva miatt érdekes. Szóval, a legjobban

a ciprusi gazdaság tudott éves bázison bővülni, 5,4 százalékkal,

utána Portugália következik 4,9 százalékkal,

majd jön Románia 4,7

és végül Lengyelország 4,4 százalékos növekedéssel.

Felemás teljesítmény. Fotó: Pixabay Felemás teljesítmény. Fotó: Pixabay

Érdekes egyébként a régiónk megosztottsága a gazdasági teljesítményt illetően, hiszen Csehország és Szlovákia az egyik legkisebb növekedést tudták felmutatni:

a cseh gazdaság 1,6 százalékkal nőtt (ez az ötödik legkisebb bővülés),

a szlovák pedig 1,2 százalékkal, mely a negyedik legkisebb növekedés.

Náluk gyengébb teljesítményre a német gazdaság (1,1 százalékos növekedés), a francia (1 százalék) és a lett gazdaság volt képes. Utóbbi a tavalyi harmadik negyedévhez képest 0,4 százalékkal gyengébben teljesített az idei harmadik negyedévben.

Nem sokan fékeztek akkorát, mint a magyar gazdaság

Ha a három hónap alatt mutatott gazdasági teljesítményt nézzük, akkor már egyáltalán nem ennyire fényes az ország helyzete.

A 0,4 százalékos visszaesés a rangsor másik végére, a leggyengébben teljesítők közé sorolja Magyarországot. Olyannyira, hogy ennél rosszabbat csak két ország tudott produkálni:

a szlovén gazdaság három hónap alatt 1,4 százalékkal zsugorodott,

a lett pedig 1,7 százalékkal.

Igaz, azt is meg kell jegyeznünk, hogy a régiónkba tartozó - és gyakran összehasonlítások alapját képező - Csehország GDP-je is hozzánk hasonlóan 0,4 százalékkal csökkent a vizsgált időszakban.

Mondhatnánk, hogy a képletbe némi bázishatás is bejátszik (a cseh gazdaság a második negyedévben 0,7, a magyar 0,8 százalékkal növekedett), ám ez nem lehet teljesértékű indok. Márcsak azért sem, mert például a második negyedévben a magyar gazdaság teljesítményét is meghaladó spanyol gazdaság az 1,2 százalékos növekedés után a harmadik negyedévben is 0,2 százalékkal tudott növekedni. A román GDP pedig a korábbi 1,3 százalékos negyedéves bővülést most egy újabb 1,3 százalékossal fejelte meg.

Keleti szomszédunk eme teljesítménye egyébként az uniós országok élvonalába is repítette Romániát. Olyannyira, hogy Ciprussal együtt - mely szintén 1,3 százalékkal növekedett - az első helyen osztoznak.