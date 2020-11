Müller Cecília: a kormány várhatóan a jövő héten újra megvizsgálja a korlátozásokat

Az operatív törzs csütörtöki sajtótájékoztatóját Kiss Róbert rendőr alezredes kezdte, aki a magyarok a korlátozások idején mutatott magatartásának alakulását elemezgette. Azt mondta, az elmúlt 24 órában maszkviselési szabálysértések miatt összesen 432-szer kellett a rendőröknek intézkednie, ami 8 százalékos emelkedés a megelőző napi adathoz képest. Ebből 404 személy közterületen nem viselte a maszkot (+19 százalék), tömegközlekedési eszközön, megállókban 8, boltokban pedig 60 esetben kellett intézkedni emiatt.

Tegnap öt vendéglátó üzletet kellett a rendőrségnek ideiglenesen bezárnia, folytatta Kiss, így a nyitvatartási korlátozások bevezetése óta összesen már 59 bezárásnál tartanak. Nyitvatartási ügyben egyébként összesen 320-szor kellett intézkedniük eddig, tehát ebben már a konkrét bezárásokat is bele kell érteni.

Példákat is sorolt Kiss: egy szolnoki étteremben a tulajdonos és az egyik alkalmazott is megsértette a maszkviselési szabályokat, ezért helyszíni bírság és 10 napos bezárás járt. A fővárosban tegnap három üzletet kellett ideiglenesen bezáratni, mindhárom esetben 7 napra. A lőrinci piac területén az egyik üzletben az egyik alkalmazott az állára lehúzva viselte a maszkot, miközben jöttek-mentek a vásárlók. Szintén a maszkviselési szabályok ellen vétettek egy 7. és egy 9. kerületi pékségben.

Kiss szerint tegnap összesen 289 esetben intézkedtek a rendőrök az országban a kijárási tilalom megsértése miatt, itt viszont folyamatosan csökken a szankciók száma a megelőző napokéhoz képest. Tehát ezt komolyabban vesszük, mint a maszkviselést. A kijárási tilalomhoz fűződő rendőri intézkedése száma 7 százalékkal volt kevesebb tegnap, mint tegnapelőtt. A november eleji korlátozás, majd múlt heti további szigorítás óta összesen 3936-szor intézkedtek a kijárási tilalom miatt.

Tegnap a rendőrség 6802 hatósági házi karantént rendelt el, így már összesen 38 610-nél tartanak.

Müller Cecília arról beszélt, hogy...

... továbbra is exponenciálisan növekvő szakaszában vagyunk a második hullámnak, napról-napra egyre magasabb számban emelkednek az esetszámok. A reggeli statisztikát átismételve szó esett arról, hogy mára virradóra 4512 újabb magyar állampolgárnál mutatták ki az új koronavírus-fertőzést (COVID-19), ezzel 161 461 főre nőtt a hazánkban beazonosított fertőzöttek száma. Elhunyt 92 beteg, így az elhunytak száma 3472 főre emelkedett. 1499 fővel 36 345-re emelkedett a gyógyultak száma. Az aktív fertőzöttek száma 2921 fős emelkedést követően 121 644 főre nőtt. Az aktív fertőzöttek 23 százaléka, az elhunytak 26 százaléka, a gyógyultak 26 százaléka budapesti.

Müller Cecília a november 17-i sajtótájékoztatón. Forrás: M1 / Youtube Müller Cecília a november 17-i sajtótájékoztatón. Forrás: M1 / Youtube

Az országos tisztifőorvos aztán arról beszélt, hogy a korlátozó intézkedéseknek a bevezetésük után két héttel lesz látható eredménye, és a szigorítás kezdetét követő négy-öt hét múlva várják a javulást az elhunytak számában. Addig is folyamatosan vizsgálják, hogy elegendőek-e a jelen intézkedések vagy még több szigorítás kell. Müller azt is elmondta, hogy

valószínűleg a jövő héten újra értékeli a kormány a helyzetet az operatív törzs javaslatai alapján.

Müller arra is kitért, hogy a WHO új közlése szerint, ha 95 százalékban viselnénk a maszkot, akkor további megszorító intézkedésekre nem lenne szükség. Ezt jó lenne, ha mindannyian követnénk Müller szerint. Szót ejtett arról is, hogy megjelent a kormányrendelet a célzott gyorstesztelésekről, melyeket az egészségügyi, szociális és gyermeknevelő dolgozók körében végeznek majd el. Felhívta a figyelmet, hogy ha valakinek pozitív lesz az eredménye, értesítse a háziorvosát, ő majd beindítja az ilyenkor szükséges folyamatokat.

Az influenza-szezonról szólva Müller azt mondta, az oltóanyag első szállítmányával számoltak el egyelőre, a felnőttekre jutó adagok több mint 70 százalékát már kiszállították, és fel is használták. De az oltóanyag utánpótlása, kiszállítása folyamatos a megyék és a főváros igénye szerint. Müller továbbra is bizton állítja, hogy elegendő influenza-vakcinánk van. Közben a gyerek-oltóanyagból egyelőre csak 20 százalékot oltottak el. Müller megkérte a szülőket, hogy amennyiben igénylik a gyerekük beoltatását, akkor azt jelezzék, ellenkező esetben az el nem fogyott, gyerekeknek szánt oltóanyagokat átcsatornázzák a felnőttekhez.

Jelenleg egyébként viszonylag alacsony az influenza-vírus cirkulációja a populációban, mondta Müller, a 46. héten 9700-an fordultak influenza-tünetekkel háziorvoshoz. A 0-14 évesek adják ki ennek a 17 százalékát, a 15-34 és 35-59 évesek 35-35 százalékot, a 60+-osok pedig 13 százalékot.

Sajtós kérdések

Ha valaki külföldről 20 óra után érkezik meg Budapestre, és onnan a rokona vinné haza vidékre, mi a teendő? Kiss: ha elháríthatatlan okból nem tudott nyolc óra, tehát a kijárási tilalom kezdete előtt jönni az illető, és ezt igazolni is tudja, akkor mentesül a szankciók alól. Például, ha későn szállt le a repülője, az ilyen eset. Nem magyar állampolgároknál más a helyzet: ők csak akkor jöhetnek, ha alapból rendőri igazolásuk van arról, hogy beléphetnek az országba, és ha rögtön a szálláshelyükre mennek. De az a magyar állampolgár, aki értük megy, pl. a reptérre, az attól még szabálysértést követ el (hacsak nincs neki a kijárási tilalom alól felmentést adó munkáltatói igazolása).

Mi a helyzet a játszóterekkel? A 10 ezer fő alatti településeken a polgármesterek döntenek a maszkviselésről. Alapvetően, ha zöldterületi a játszótér, nem kell maszk. Ha lakótelepi, akkor elrendelhető a kötelezettség - a szülőknek mindenesetre kötelező felvenni.

Ha szerelők érkeznek a lakásba, az az általános tapasztalat, hogy ők nem veszik fel a maszkot, ha pedig a lakástulajdonos szól érte, azt felelik, rájuk nem vonatkozik ez a szabály. Müller: mi javaslatokat teszünk, és bízunk a józan belátásabn. Mint mondta, erre az esetre valóban nincs jogszabály, de mindenkinek javasolják, különösen zárt térben, a maszkviselést, és mindig, ha nem tartható a másfél méteres távolság.

Az autista gyerekek nehezen viselik, hogy maszkot kell hordaniuk, letépik azt magukról. A szülőket megbüntetik emiatt? Kiss: kijött a friss módosító rendelet, mely alapján az autista emberek mentesülnek a maszkviselési kötelezettség alól.

A 444 információi szerint egy fővárosi hotelt valaki azzal hívott fel, hogy ki kell üríteni a szobákat, Covid-betegek elhelyezése miatt. Müller: az operatív törzs nem adott ki ilyen utasítást.

Az este 8 és reggel 5 között taxizókat is ellenőrzik? Kiss: a taxisok munkát végeznek, őket nem ellenőrzik, de az utast igen.