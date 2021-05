Müller Cecília: igazoltan hiányzik az, aki iskolaidőben kapja az oltást

Ma van az Országos Mentőszolgálat 73. „szülinapja”, így az operatív törzs tájékoztatójának elején Dr. Csató Gábor, az OMSZ főigazgatója ismertetett néhány jelentős adatot a mentők munkájáról:

több mint 160 ezer COVID-fertőzött, vagy -gyanús beteget szállítottak kórházba,

2015-höz képest 20 százalékkal nőtt a mentési feladatok száma, de továbbra is egyre gyorsabban érnek ki a mentők

a járvány alatt 12 millió gumikesztyűt, több mint 500 ezer védőruhát és 3 millió maszkot használtak el.

A főigazgató szerint a munkához szükséges védőfelszerelést a kezdetekből fogva megkapták, így a megbetegedett mentősök száma minimális szinten maradt. Végül megköszönte a munkát, és emlékeztetett arra is, hogy a járványnak továbbra sincs vége, így az OMSZ ugyanúgy dolgozik tovább.

Sok dolga volt a rendőröknek a hétvége folyamán

Kiss Róbert rendőr alezredes, az operatív törzs ügyeleti központjának vezető-helyettese ismertette az intézkedési statisztikákat a hétvégéről:

a közterületi maszkviselés hiánya miatt 1449,

a tömegközlekedésen a maszkviselés hiánya miatt 28,

míg a boltokban és más intézményekben a maszkviselés hiánya miatt 19 esetben intézkedtek a rendőrök.

Több bulival is meggyűlt a rendőrök baja a hétvége folyamán, péntek hajnalban a belvárosban 17 partizó külföldire csendháborítás miatt hívták ki a hatóságot, míg szombat hajnalban egy szórakozóhelyen nyolcan ünnepeltek egy szülinapot. Vasárnap hajnalban az V. kerületben akadt dolga a rendőröknek: egy Airbnb lakásban 31 fő, míg egy szórakozóhelyen 76 fő bulizott. A kijárási korlátozások megsértése miatt 363 személy ellen kellett fellépni, így a korlátozások bevezetése óta már összesen 68 004 ember ellen intézkedtek emiatt a rendőrök.

Így alakultak a karanténszámok

A hétvégén 3815 új házi karantént rendeltek el, így összesen 20 967-en vannak jelenleg ilyen korlátozás alatt. A karanténellenőrző alkalmazáson keresztül 1136-an kommunikálnak a hatósággal.

Kezdődik a fiatalok időpontfoglalása a Pfizer-oltásokra

Az országos tiszti főorvos elsőként elismételte a reggel óta már ismert oltási adatokat, ezzel kapcsolatban elmondta, hogy a második oltást megkapóknál már jellemzően kialakult a gyártók által ígért védelem, ám azoknál, akiknél nem működik teljes mértékben a védőoltás, a nyájimmunitás jelent majd védelmet.

Csütörtöktől indul, és várhatóan keddig tart a 16-18 éves fiatalok oltása, a jogosultak közül eddig 84 ezren regisztráltak, számukra megkezdődött az időpontfoglalás a Pfizer oltásra. Müller Cecília ismételten arra kérte a fiatalokat, hogy oltassák be magukat, és arra is emlékeztetett, hogy az oltakozáshoz hozzák magukkal a szülő/gondviselő által is aláírt, kitöltött hozzájáruló nyilatkozatot, valamint a TAJ-kártyát és a személyi igazolványt.

A 16-18 évesek hiányzása igazolt, ha iskolaidőben kapják az oltást - jelentette be.

Egyre kedvezőbb a járványügyi helyzet, a gyógyultak száma már háromszorosa az aktív fertőzöttekének – mondta Müller Cecília, hozzátéve, hogy még mindig vannak olyanok, akik állapota súlyos, és kórházi kezelésre szorulnak. A szakember a 18 éven felüli, még be nem oltottakat is regisztrációra biztatta, számukra jelenleg az AstraZeneca, a Sinopharm, és a Szputnyik vakcinák állnak rendelkezésre.

Magyarországon a lakosság 44 százaléka van beoltva, és Müller Cecília szavai szerint mostantól újabb lendületet vesz majd az oltási kampány, ennek keretében 19 ezer adag Janssen vakcina érkezik 1900 háziorvosi praxisba, így az egydózisú vakcinát már nem csak az oltóbuszokon használják majd. Azzal kapcsolatban, hogy a WHO zöld utat adott a kínai Sinopharm vakcina alkalmazásának, a szakember úgy fogalmazott, hogy megerősítésnek tekintik a döntést, de nem jelent meglepetést.

Kérdések

Az újságírói kérdések nyomán kiderült, hogy az AstraZeneca oltások második adagjának felvételére továbbra is 12 hetet ajánlanak, azonban az alkalmazási előirat lehetővé teszi a 4-12 hetes időtartamon belüli felvételt is, így aki korábban szeretné megkapni a második oltást, ennek ügyében az oltópontot kell, hogy keresse. Müller Cecília emellett elismételte azt is, hogy a krónikus beteg 16-18 évesek is foglalhatnak időpontot az oltásra, ez számukra is ajánlott.