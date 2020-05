Müller Cecília már a járvány utáni időszakra készíti fel

A tisztifőorvos az üzemi étkezdék, valamint a munkahelyi sportlétesítmények használatához is szolgált néhány tanáccsal, amelyekkel megelőzhető a fertőzés.

Ezt követően a munkahelyi higiéné szükségességéről beszélt hosszan. Amelyik munkavállaló megbetegedne, annak ezt jeleznie kell a munaadónak, aki felveszi a kapcsolatot az illetékes népegészségügyi hatósághoz, ahonnan megkapják a megfelelő tájékoztatást. Valamint a dolgozó elmehet orvoshoz is.

Müller Cecília országos tisztifőorvos azzal a bejelentéssel kezdte az operatív törzs mai tájékoztatóját, hogy minimális szinten állt be az esetszámok növekedése az elmúlt napokban. Örvendetesen csökken a kórházban lévők száma, jelenleg 658 beteget kell ellátni az intézményekben, közülük 49-en vannak lélegeztetőgépen - közölte.

