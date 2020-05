Müller Cecília szerint biztatóan alakul a járvány

Egy alá csökkent a reprodukciós ráta, de most kell nagyon észnél lenni, két hét múlva jöhet szóba leghamarabb a járványügyi intézkedések felülvizsgálata.

Járóbeteg ellátás igénybe vétele esetében hasonló az eljárás, erre is bejelentkezhetünk a háziorvos közreműködésével, de közvetlenül telefonon is.

Esést vár a piacokon? Nálunk akkor is kereshet! Apple részvényeket venne, esetleg a Google és a Microsoft érdekli? Bízik az elektromos autókban: a Teslában vagy inkább a Mercedesben? Vagy inkább hazai pályán maradna? Ha a világ legnagyobb tőzsdéin, vagy 120 devizapárral kereskedne, adott a lehetőség. Tesztelje rendszerünket kockázatmentesen!

A háziorvosi ellátásra telefonon kell bejelentkezni, és ügyelni kell arra, hogy adott időben - egy óra alatt - legfeljebb 4 beteg ellátására kerüljön sor. Ez idő alatt a váróban sem tartózkodhatnak többen, és továbbra is figyelni kell a távolságtartási szabályokra. Fontos, hogy pontosan érkezzünk meg a megbeszélt időpontra, ha pedig közbejön valami, akkor azt jelezzük a háziorvosi rendelőnek, új időpontot kérve.

Az Ön bizalma a mi tőkénk

Az mfor.hu hiteles, megbízható és egyedi információt kínál, most, a válság alatt, és békeidőben is. Tényszerű, politikai és gazdasági befolyástól mentes hírekkel es elemzésekkel segítjük a mindennapi tájékozódást, a gazdasági döntéseket. Ez rengeteg időt, utánajárást, ellenőrzést igényel, ami sok pénzbe is kerül - ezért kérjük az Ön segítségét. Kérjük, TÁMOGASSA a független, tényeken alapuló minőségi újságírást, a klasszikus független angolszász újságírói hagyomány folytatását, ahol a tények és a vélemények nem keverednek.

TÁMOGASSON MINKET!