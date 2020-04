Müller Cecília: továbbra is lapos a járványgörbe

Müller Cecília kitért arra, hogy legyenek „vírusmentes perceink” is: néha kapcsoljuk ki a televíziót, lazuljunk el, olvassunk könyvet, vagy mozogjunk közösen a családdal a szabadban, betartva a szociális távolságtartás kívánalmait. Szánjunk elég időt önmagunkra is, fűzte hozzá az országos tiszti főorvos.

Lakatos Tibor beszélt arról is, hogy a jó idő beálltával sokan megszegték a kijárási korlátozásokat,

Bár a fertőzöttek és a halálesetek száma Magyarországon is emelkedik, továbbra is sikerül laposan tartani a járványgörbét, mondta el Müller Cecília az Operatív Törzs ma délelőtti sajtótájékoztatóján.

