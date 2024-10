Ezt sem tesszük a kirakatba: nő a munkanélküliségi ráta

Vegyen részt és kérdezzen Ön is a közgazdász-szociológustól!

2024 szeptemberében a 15–74 éves foglalkoztatottak átlagos létszáma az előző év azonos időszakához képest 32 ezer fővel, 4 millió 699 ezer főre csökkent. A változásban jelentős szerepe van annak, hogy tavaly szeptemberben a foglalkoztatottság szintje historikusan is kiemelkedő volt. 2024 szeptemberében a munkanélküliek száma 220 ezer fő, a munkanélküliségi ráta 4,5 százalék volt — jelentette a KSH.

