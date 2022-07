Nagy újítás: ingyenes városnéző túrák a Netflix-szel

Szeretne enni egy croissant-t a Place de l'Estrapade-en, ahogy azt a főszereplőnő teszi az Emily Párizsban című sorozatban? Fel akarja fedezni London titkait a Bridgerton család szövevényes történetének nyomdokain? Ki akarja lesni a királyi család titkait A korona című világsikerű sorozatot követve?

Ha igen, akkor ideje becsukni a laptopot és elrepülni az európai fővárosokba. Most egy szakértő által vezetett londoni, párizsi vagy madridi gyalogtúrán bárki részt vehet, hogy élőben megtekinthesse az ottani érdekességeket, illetve a Netflix filmsztárjainak szemével lássa azokat.

Idén nyáron egy héten keresztül, július 11-17-ig a streaming szolgáltató ingyenes vezetett gyalogtúrákat szervez a három említett nagyvárosban, a Sandeman's New Europe Tours-szal együttműködésben. A séták során mindenki megtapasztalhatja a városok történelmét és érdekes részleteit, valamint betekintést nyerhet a kulisszák mögé, a különböző forgatási helyszíneken.

A filmrajongók, a világsikerű sorozatok megszállott nézői szeretik látni, hogy kedvenceik a valóságban hol pattantak lóra, hol csókolóztak először, vagy éppen melyik kastélyban vacsoráztak szertartásosan, miközben ármányokat szőttek ellenük a színfalak mögött. A Netflix közvéleménykutatása szerint előfizetőik egyre gyakrabban állítják, hogy egy általuk látott sorozat, vagy film helyszíne a fő aktuális úti céljuk. A nézők fokozott érdeklődést mutatnak a nevezetességek és műemlékek (+24 százalék), a helytörténeti emlékek (+25 százalék), valamint a gasztronómia (+26 százalék) iránt is.

Mindez persze nem újdonság, hiszen a világsikerű filmek forgatási helyszíne mindig is vonzotta a turistákat. (Bár ma már előfordul, hogy mindez nem más, mint digitális trükk, és az sem ritka, hogy egy sivatagi jelenetekben bővelkedő sci-fi-fantasy-t Magyarországon forgatnak. )

Ennek ellenére, maga a helyszín önmagában óriási turisztikai vonzerő lehet, a Bor, mámor Provence vagy a Napsütéses Toszkána premierje után például megsokszorozódott a turistákban egyébként is zsúfolt környékre látogatók száma. A Portobello Roadon, a Notting Hillen más úgy végig sétálni, hogy tudjuk, Hugh Grant-nek – illetve az általa megformált figurának – a szemközti házban volt egy kis könyvesboltja.

Léteznek olyan örökzöld klasszikusok, amelyek a berobbanó siker után több évtizeddel sem mennek ki a divatból. Sőt, egyes szállodák filmforgatásnak helyet adó lakosztályai speciális turisztikai termékek lettek.

Ahogy arra a Travel and Leisure cikkírója emlékeztet, a szállodák sok filmben fontos szerepet töltenek be – mint például a rózsaszín, kastélyszerű The Grand Budapest Hotel az azonos című alkotásban. De léteznek valódi, most is működő szállodai szobák, amelyek azt az érzést keltik, mintha egyenesen egy filmet élnénk át – a valóságban.

Igaz, egy ilyen élmény megtapasztalásához rengeteg pénz kell. A Micsoda nő!-t 1990-ben a Beverly Wilshire szállodában forgatták. Ezért a szálloda kitalált egy Pretty Woman csomagot, arra a különleges lakosztályra építve, ahol Julia Roberts Richard Gere társaságában hasalt a földön és nézett valami bárgyú szkeccset a tévében.

A három éjszakás all-inclusive csomagban minden benne van. Természetesen az ikonikus lakosztály, limuzin sofőrrel, vacsora a szálloda Michelin éttermében, testreszabott kezelések egy ötcsillagos gyógyfürdőben, pezsgős-kaviáros étkezés a tetőteraszon, a fodrászat és a kozmetikai szalon igénybevétele, a film sztoriját követve pedig privát repülőgép-túra San Franciscóba, beleértve az operába szóló méregdrága jegyeket.

Nem hiányzik a programból a zártkörű filmvetítés sem a szálloda tetején – igaz, mindezért több milliót kérnek fejenként, és az ilyes kalandot egyedül nem igen lehet élvezni.