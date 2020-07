Nagyon érik a nyugdíjasok kompenzációja, nincs vége az inflációs rohamnak

Akár az 1 százalékot is elérheti a kiegészítés idén novemberben, ha nem változik a tendencia nyár végéig.

Most megjelent a legfrissebb, júniusi adat, amely az árak további száguldásáról árulkodik. Pontosabban az élelmiszerárak vágtázásáról: ebben a termékkörben ezúttal 7,8 százalékos átlagos drágulást mért a Központi Statisztikai Hivatal. Tudnivaló, hogy a nyugdíjasok fogyasztásában ezek a termékek nagyobb súllyal vannak jelen, mint más társadalmi csoportoknál (a legszegényebb keresők állnak e tekintetben a legközelebb az idősekhez).

Az Ön bizalma a mi tőkénk

Az mfor.hu hiteles, megbízható és egyedi információt kínál, most, a válság alatt, és békeidőben is. Tényszerű, politikai és gazdasági befolyástól mentes hírekkel es elemzésekkel segítjük a mindennapi tájékozódást, a gazdasági döntéseket. Ez rengeteg időt, utánajárást, ellenőrzést igényel, ami sok pénzbe is kerül - ezért kérjük az Ön segítségét. Kérjük, TÁMOGASSA a független, tényeken alapuló minőségi újságírást, a klasszikus független angolszász újságírói hagyomány folytatását, ahol a tények és a vélemények nem keverednek.

TÁMOGASSON MINKET!