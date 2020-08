„Negatív” hír érkezett két kormánypárti politikusról

A második koronavírustesztje is negatív lett Hende Csaba fideszes országgyűlési képviselőnek és Dömötör Csabának, a Miniszterelnöki Kabinetiroda parlamenti államtitkárának. A megnyugtató hírt a Facebook-oldalukon közölték.

Egy múlt szombati Veszprém megyei rendezvény, illetve más okok miatt kormánytagok, illetve kormányzati adminisztrációban dolgozók is karanténba kerültek, köztük Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter és Varga Judit igazságügyi miniszter. Hollik Istvánról és Trócsányi László EP-képviselőről kiderült, hogy koronavírusosak. Karanténba került még Orbán Balázs államtitkár, Dömötör Csaba államtitkár, Farkas Örs szóvivő, valamint Hende Csaba és Nacsa Lőrinc parlamenti képviselők.

Hende Csaba azt írta: "továbbra is fogjunk össze, kövessük a járványügyi hatóságok utasításait, tartsuk be a szabályokat!".

