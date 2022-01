Negyedik oltás: ugye nem mi leszünk a kísérleti nyulak?

„Információim szerint a harmadik oltás az omikron ellen is jó. Egy idő után be fogunk sokallni az oltásoktól, nagyon bízom benne, hogy három oltás már elég lesz. Nem nézhet úgy ki az ember, mint az ementáli sajt” – jelentette ki Orbán Viktor az év utolsó Kormányinfóján, amire a svájci nagykövetség még válaszolt is, miszerint nem az oltástól lyukas az ementáli sajt.