Nem a koronavírustól félnek leginkább az osztrákok

Mint arról beszámoltunk , Ausztria az első európai országok között jelentette be a koronavírus miatt elrendelt szigorító intézkedések lazítását. Ez azután vált lehetővé, hogy javult a járványügyi helyzet, és csökkenni kezdett az aktív fertőzöttek száma.

A felmérés szerint az emberek a koronavírus legyőzését ma már jóval kisebb kihívásnak tartják a gazdaság beindításánál és a munkahelyek megőrzésénél. Ez annak ellenére így van, hogy a népesség 83 százaléka szerint valószínűleg jön majd egy második fertőzéshullám is.

