Nem állhat le a Dunaferr erőművének áramellátása

Az ISD POWER Energiatermelő és Szolgáltató Kft. székhelyén és telephelyein, továbbá az általuk e rendelet hatálybalépését megelőző napon ellátott hálózathasználónál a villamosenergia-ellátást a hálózati engedélyes nem szüntetheti meg – olvasható a rendelkezés a szerda este megjelent Magyar Közlönyben. Ez a gyakorlatban azt jelenti, hogy

A Dunaferr energiaellátását biztosító erőmű (melynek működéséhez szintén áram szükséges) nem kapcsolható le a villamos hálózatról semmi esetre sem.

Az erőmű honlapja szerint fő feladatuk „az ISD DUNAFERR társaságcsoport és környezetének energiahordozókkal és energetikai szolgáltatásokkal való ellátása”. Vagyis ha az erőmű áramellátása leállna, az a teljes Dunai Vasmű leállását eredményezné. Ráadásul a turbinákból kilépő gőz további energiatartalommal is rendelkezik, azt távfűtésre, így Dunaújváros lakásainak fűtésére is felhasználják. Tehát az erőmű leállása a távfűtés ellehetetlenülését is magával hozná.

Fotó: Máthé Zoltán / MTI

Az erőmű 7 darab vegyestüzelésű kazánból áll, ebben a vásárolt földgáz és fűtőolaj mellett a kohászat melléktermékeként a Vasműben keletkező alacsony fűtőértékű (köbméterenként 3 megajoule) kohógázt, valamint a közepes fűtőértékű (köbméterenként 17 megajoule) kamragázt égetik el.

A Dunaferr cégcsoport azonban – függetlenül a külpolitikai eseményektől – súlyos válságban van. A 4500 munkavállalót foglalkoztató, de közvetve több mint 10 ezer embernek megélhetést biztosító cégcsoportnál az orosz tulajdonosok a köztük dúló viták miatt az igazgatóság kinevezésével kapcsolatban folyamatosan eljárási hibákat vétenek, volt, hogy az alkalmazottak bérét csak két részletben tudták kifizetni, az üzemben akadozik az alapanyag-beszerzés, és emellé érkezett az energiaválság is. A cégiratok között sorra bukkannak fel a cég ki nem fizetett beszállítóinak végrehajtás iránti kérelmei, és felmerült már a Dunaferr felszámolásának ötlete is, amit azonban a cég cáfolt.

A Dunaferrnél felmerült a kazah Safin nevű cég is mint esetleges új befektető, de végül az az üzlet sem valósult meg.