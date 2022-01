Nem csak az amerikai hadsereg fejleszt pánkoronavírus elleni vakcinát

Érdekes ellentmondás, hogy miközben az amerikai hadsereg múlt héten 2994 írásbeli megrovásban részesítette katonáit, mert nem engedelmeskedtek a kötelező Covid-19 elleni védőoltás szabályának, sőt, hat aktív, szolgálatban lévő parancsnokot is felmentett vezetői pozíciójából, mert megtagadták az oltást, mindeközben épp ők kezdtek egy olyan univerzális koronavírus-vakcina fejlesztésébe, amely az ígéretek szerint bármilyen COVID-változat ellen megvéd majd. Sőt, azt is ígérik, hogy még a múltba is vissza tudnak nyúlni, mert a 2003-as SARS-, majd pedig az azt követő MERS-járványt okozó koronavírusok ellen is védelmi pajzsot képez majd.

Az új oltást az igen patinás Walter Reed Intézet munkatársai fejlesztik Washingtonban, a Henry M. Jackson Alapítvány támogatásával, és először decemberben tudatták a nyilvánossággal előremutató fejlesztésüket.

Ezzel kapcsolatban a Fehér Ház egészségügyi főtanácsadója, Dr. Anthony Fauci úgy nyilatkozott, hogy a hadsereggel olyan pánkoronavírus elleni univerzális oltást szeretnének piacra dobni, amely levehető lesz majd a polcról a következő vírusjárványnál – írja a cnet.com.

Decemberben maga az amerikai hadsereg jelentette be, hogy a pánkoronavírus elleni vakcinája, - a tüskés ferritin nanorészecskés COVID-19 vakcina (más néven SpFN: Spike Ferritin Nanopartticle) - pozitív eredményeket hozott az emberi kísérletek 1. fázisában. Dr. Kayvon Modjarrad, a Walter Reed Hadsereg Kutatóintézetének (WRAIR) fertőző betegségekért felelős igazgatója és az SpFN társfeltalálója azt mondja, hogy vakcinájukat az összes különböző változaton, - köztük az omikron - ellen is tesztelik mind a fertőzötteken, mind a már oltást kapott embereknél. (Egyébként nem ez az egyetlen ilyen fejlesztés, jelenleg több, mint 20 kutatócsoport próbál olyan "széles körű védelmet nyújtó" vakcinát megalkotni, amely a koronavírus egész 'családja' ellen hat.)

Az SpFN-nek azonban még át kell esnie a 2. és 3. fázisú humán kísérleteken, hogy teszteljék hatékonyságát és biztonságosságát. Az Amerikai Egyesült Államokban eddig háromféle vakcinát engedélyeztek. A Pfizer és a Moderna mRNS-t használ, a Johnson & Johnson vakcina pedig egy ártalmatlan rhinovírus segítségével edzi a szervezet immunrendszerét. Európában emellett az AstraZeneca vektorvakcina, illetve a szintén elölt vírust tartalmazó orosz és kínai vakcinával is oltanak. E tárházba érkezik majd az új metódussal készülő oltás.

Miben új?

A tüskés ferritin nanorészecskés COVID-19 vakcina azonban egy harmadik megközelítést alkalmaz: a COVID-19 vírus ártalmatlan részét használja fel a szervezet koronavírus elleni védekezésének serkentésére. Meglepő, de az SpFN tárolási és kezelési követelményei kevésbé szigorúak, mint a Moderna és a Pfizer vakcináké, ezért ennek köszönhetően szélesebb körű felhasználást is tesz majd lehetővé. A katonai tudósok szerint 36 és 46 Fahrenheit-fok között hat hónapig, szobahőmérsékleten pedig egy hónapig tárolható.

„Az ismert vakcinák a folyamatosan mutálódó vírusvariánsokkal szemben egyre tehetetlenebbé válnak, mivel kizárólag a vírus fertőzőképességéhez elengedhetetlen és éppen ezért folyamatos evolúció alatt álló részét, a tüskefehérjét támadják" – írja Vajó Zoltán, az Amerikai Egyesült Államokban dolgozó klinikai immunológus az Index-en.

Az amerikai hadsereg kutatói ezért más módszert választottak. Ők a vírus olyan részeit próbálják megtámadni a vakcinával, amelyek nem játszanak döntő szerepet a fertőzőképesség megőrzésében, és ezért evolúciós okokból nem is mutálódnak, vagy legalábbis nem ennyire gyorsan. A Walter Reed kutatói egy fehérje (ferritin) nanorészecske-vakcinát fejlesztettek, liposzóma kiegészítővel. Ehhez a vírus több alkotórészét, illetve variánsát is hozzá tudják kötni, amivel sokoldalú immunválaszt hoznak létre.

A hadsereg vakcinája két oltásból fog állni, melyet 28 napos különbséggel kell beadni, és egy harmadik oltással megerősítik hat hónap után. Azt is lehet már tudni, hogy az oltást egyelőre 18 és 55 éves kor között tesztelik, másfél éves időtartammal.

Mennyire lesz hatékony?

Modjarrad szerint az SpFN-t már embereken tesztelik az omikron variánssal szemben, és pozitív eredményeket mutat. Ha minden teszten jól teljesít az új vakcina, valódi szintugrást vihet végre az amerikai hadsereg fejlesztése. A Moderna, a Pfizer és a Johnson & Johnson vakcinái ugyanis mind a COVID-19-et okozó specifikus vírust – a SARS-CoV-2-t – célozzák, de a hadsereg tudósai úgy tervezték meg oltóanyagukat, hogy „pánkoronavírus” ellen vegye fel a harcot. Ez azt jelenti, hogy védelmet nyújthat a COVID jövőbeli törzsei, valamint más koronavírusok ellen.

Mikor lesz elérhető?

Nincs még pontos dátum, az SpFN mindenesetre decemberben sikeresen befejezte az egereken és hörcsögökön végzett állatkísérleteit, és lezárta az emberkísérletek 1. fázisát, de még a humán kísérletek 2. és 3. fázisa előtt áll, amelyekkel a vakcina biztonságosságát és hatékonyságát hasonlítják össze a jelenlegi oltási lehetőségekkel.

Normális esetben egyébként mindhárom szakasz befejezése akár öt évig is eltarthat, de a COVID-19 világjárvány felgyorsítja ezeket a folyamatokat. A Moderna, a Pfizer és a Johnson & Johnson vakcinákat például az amerikai Élelmiszer- és Gyógyszerügyi Hatóság egy éven belül tesztelte, felülvizsgálta és engedélyezte is.