Nem elég Paks? Épülhet egy harmadik atomerőmű is?

„Szükség lenne arra a magyar villamosenergia-rendszerben, hogy további nagy atomerőművi egységet beépítsünk. Nem feltétlenül a Duna mellett, és nyilvánvalóan nem Pakson, mert ott nem fér el még egy blokk” – jelentette ki Aszódi Attila a Spirit FM-en.

Ezt az okleveles energetikai mérnök, korábbi paksi ügyekért felelős kormánybiztos azzal magyarázta, hogy bár rövid távon várható az árak miatt visszaesés a keresletben, hosszabb távon minden az áramigény növekedése felé mutat. Példaként az ipari átalakulásokat és a közlekedés villamosítását hozta fel.

Megjegyezte ugyanakkor, hogy egy atomerőmű-projekt előkészítése több mint tíz évig is eltarthat, ezért is kell Aszódi szerint jó előre, már most erről gondolkodni.