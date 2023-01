Nem hiszünk a szemünknek, hogy mennyi most a gáz ára

Bár a kormány továbbra sem képes lecserélni a szankciós inflációs szlogenjét, ez egyre nevetségesebben hangzik azok körében, akik a tényeket is megnézik. A világszerte megugró inflációban kulcsszerepet játszott az energiaárak felrobbanása, nem véletlen volt Európa-szerte 40 éves csúcson a drágulás. Az energiahordozók, különösen a földgáz ára ugyanakkor meredeken esett vissza, pénteken délelőtt az irányadó holland tőzsdén jegyzett TTF ára 52,80 euró volt megawattóránként. Ilyen alacsony árat másfél éve láthattunk, ennek köszönhetően a kontinensen az infláció is érezhetően elkezdett csökkenni. Az EU-ban egyetlen kivételként ugyanakkor Magyarországon továbbra is nőtt decemberben az általános árszint, sőt az előrejelzések szerint januárban sem jön még fordulat.

Ebben szerepet játszat az is, hogy hiába lett olcsóbb a tőzsdén a jegyzés, Magyarország a régióban a legdrágábban veszi a gázt, amiről a napokban a G7.hu számolt be. A lap szerint novemberben némileg csökkent ugyan az orosz importgáz átlagára Magyarországon, így sem sokkal maradt azonban el az egy hónappal korábbi történelmi csúcstól. Az Eurostat külkereskedelmi statisztikái szerint egy köbméter átlagosan közel két és fél euróért, akkori árfolyamon 965 forintért érkezett az országba. Ezzel szemben ugyanebben a hónapban a piaci ár már már jóval alacsonyabb volt: az átlagos tőzsdei jegyzés nem érte el az egy eurót.