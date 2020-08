Nem kapnak rezsiutalványt a nyugdíjasok

Viszont idén is lesz nyugdíjkiegészítés, jelentette be Gulyás Gergely. Holnap jöhet az új kormányzati GDP-prognózis.

Holnap tehát a deficit módosítására is sor kerülhet megítélésünk szerint.

Mint ahogy a költségvetési egyenleg felülvizsgálatára is, bár a miniszter szerint folyamatosan változik a büdzsé pozíciója.

Arra nem vállalkozott, hogy új prognózist adjon, csak annyit közölt, hogy a harmadik negyedév még minuszos lehet, a negyedik kerülhet pluszba, de az elmondottak alapján a holnapi tanácskozáson erre is sor kerülhet.

Ezzel kapcsolatban megkérdeztük a minisztert, hogy a második negyedéves GDP tükrében (13 százaléknál is nagyobb volt a gazdasági visszaesés abban az időszakban), még mindig tartja-e az idei hivatalos, -3 százalékos kormányzati előrejelzést.

Erre ma sor is került, miután kérdésünkre Gulyás Gergely közölte, hogy ugyan még nem ismert minden adat, de

Amint lapunk megírta , egy éve ilyenkor jelentette be a Miniszterelnökséget vezető miniszter egy Kormányinfón, hogy abban az évben a nyugdíjasok rezsiutalványt és nyugdíjkiegészítést is kapnak. Előbbit a jó gazdasági eredmények miatt, utóbbit pedig azért, mert a 2019-es infláció meghaladta az akkor januári 2,7 százalékos nyugdíjemelést.

