Nem ússzuk meg a jövő évet sem gazdaságélénkítés nélkül

2021-ben is szükség lesz a gazdaság további élénkítésére, derül ki a Költségvetési Tanács véleményéből. A szakértők szerint a jövő év jelentős növekedést hozhat, igaz nem számolnak a járvány újabb súlyos hullámával.

A KT megállapítja, hogy a 2020. évi államadósság-mutató várható mértékére is előteljesen hat a makrogazdasági pálya elmozdulása. Ezért a GDP-arányos bruttó államadósság 2011-2019 közötti csökkenése 2020-ban várhatóan átmenetileg megfordul, a költségvetési törvényjavaslat tervezete szerint az államadósság-mutató értéke 72,6 százalékra nő. Az államadósság csökkenő trendje a KT szerint a 2020-as átmeneti növekedést követően megfordul és 2021 végére 69,3 százalékra mérséklődik.

A GDP csökkenése miatt az adósság is elmozdul

A jövő évi hiánycél kapcsán is lát kockázatokat a Tanács

Az idei költségvetési folyamatok kapcsán megjegyzik, hogy az államháztartás első négyhavi hiánya (önkormányzatok nélkül) 727,4 milliárd forint volt, ami számottevően magasabb a megelőző éveknél. A pénzforgalmi hiány növekedését alapvetően a magasabb uniós kiadások és az alacsonyabb uniós bevételek okozták. Emellett megjelent benne a járvány elleni védekezés kiadásainak egy része is, egészségügyi eszközök beszerzésére 400 milliórd forintot fordítottak. Az anyag megjegyzi, hogy az adók és járulékok az első három hónapban még számottevően emelkedtek, de áprilisban már jelentősen lassult a dinamika. Sőt azt is megelőlegezik, hogy május és június havi bevételekben várhatóan erősebbek lesznek a koronavírus-járvány hatásai. Leírva ugyan nincs, de virágnyelven ez durva visszaesést takar.

A koronavírus-járvány következményei miatt az idei költségvetést két fontos tényező is befolyásolja a KT szerint, egyrészt a gazdasági növekedés lassulása mérsékli az adóalapokat, és egyes adók célzott csökkentését is szükségessé teszi. Másrészt az egészségügyi vészhelyzet és a gazdasági hatások kezelése a kiadások növekedését okozza. Ezek következtében a kormány a 2020. évi költségvetési hiánycélját a GDP 1 százalékáról 3,8 százalékra emelte. A KT megjegyzi, hogy a válsághelyzet új szituációt teremtett a hiány európai uniós megítélésében. Mint fogalmaznak, az Európai Unió Tanácsa felismerve az állami beavatkozás szükségességét, életbe léptette a mentesítő záradékot az uniós szintű szabályokra. Így a 3 százalékos hiánycél túllépése nem jár együtt restrikciókkal.

A KT szerint reális elképzelés a fentiek alapján, hogy a 2021-es növekedés ellensúlyozza az idei folyamatokat, és a gazdaság jövő évi teljesítménye meghaladja a 2019. évi szintet. Abban a tekintetben is optimista a KT, hogy a magyar növekedés meghaladja az európai átlagot, és a már bejelentett gazdaságpolitikai intézkedések biztosíthatják, hogy Magyarország gazdasági felzárkózása folytatódjon.

