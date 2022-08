Nem vállalhatta volna el a pozíciót a miniszter?

Beruházási hitelekkel foglalkozó magáncégben tölt be a kormányzati tisztségével összeférhetetlen pozíciót Nagy Márton, a gazdaságfejlesztési tárca vezetője – írja blogján a K-Monitor.

A korrupcióellenes szervezet arra emlékeztet, hogy a Fidesz megváltoztatta a vezető politikusok vagyonnyilatkozataira vonatkozó szabályokat, a képviselőknek, kormánytagoknak és állami vezetőknek a vagyonukról már nem kell számot adniuk, csak bizonyos érdekeltségeiket és az abból származó jövedelmet kell feltüntetniük.

A K-Monitor Nagy Márton vagyonnyilatkozatában bukkant az információra. Fotó: MTI/Balogh Zoltán A K-Monitor Nagy Márton vagyonnyilatkozatában bukkant az információra. Fotó: MTI/Balogh Zoltán

Az új típusú nyilatkozatból is kiderült azonban, hogy Nagy Márton felügyelőbizottsági elnöki tisztséget tölt be a New Deal Finance Zrt-ben, ami két magánszemély tulajdonában áll, vállalati hitelezéssel és faktoringgal foglalkozik. A cég részt vesz az állami Magyar Fejlesztési Bank Gazdaság Újjáépítési Hitel Programjában, és a mikrovállalkozásoknak beruházási hitelt biztosító Széchenyi Mikrohitel Go! közvetítője.

Kapcsolódó cikk Nagy Márton nem tudja, hol és mikor tetőzik majd az infláció A gazdaságfejlesztési miniszter a Magyar Nemzet hasábjain fejtette ki az inflációval és a háborúval kapcsolatos véleményét.

Nagy Márton miniszterként felelős a nemzeti pénzügyi szolgáltatásokért, illetve a pénz-, tőke- és biztosítási piac szabályozásáért – írja a K-Monitor. Ugyanakkor úgy nyilatkozott, hogy a New Deal Finance Zrt-ben betöltött felügyelőbizottsági tisztsége nem összeférhetetlen.

A korrupcióellenes szervezet azonban arra hívja fel a figyelmet, hogy a kormányzati igazgatásról szóló törvény külön nevesíti az összeférhetetlen jogviszonyok közt a felügyelőbizottsági tagságot.

A K-Monitor az Országgyűlés Mentelmi bizottságától vagyonnyilatkozattal kapcsolatos eljárás megindítását kéri, levélben fordultak a bizottság fideszes elnökéhez, Hargitai Jánoshoz. Ugyanakkor, mint írják, a független ellenőrzésre vonatkozó évtizedes civil követeléssel ellentétben ezúttal is a laikus képviselőkből álló parlamenti bizottság folytathatja le a vagyonnyilatkozati eljárást, amiről a nyilvánosság számára nem ad érdemi tájékoztatást.